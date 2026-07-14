Улицы пошли под воду, молния ударила в башню: большой город Украины затопило из-за непогоды (видео)

Непогода во Львове

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Украину накрыла непогода: синоптики предупреждают о грозовых ливнях и шквальном ветре для большинства областей, — объявлен первый уровень опасности.

Улицы Львова уже превратились в реки.

Молния попала во львовскую телебашню. В Сети появилось соответствующее видео.

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Затопило улицу Лычаковскую, машины там буквально плывут по дороге.

Горожане сообщают о скачках напряжения, также пишут, что кое-где свет вообще исчез.

Дата публикации 10:46, 14.07.26 Количество просмотров 47 Непогода во Львове: город уходит под воду, молния ударила в телебашню

Напомним, в Украине объявляли первый уровень опасности: могут быть проблемы со светом.

Но уже после 17 июля в Украину вернется аномальная жара. По прогнозу метеоролога Игоря Кибальчича, днем температура составит 33 градуса, а на Донбассе и в южных регионах воздух распечется до 36 градусов. В то же время, 19 и 20 июля в западных и северных областях пройдут шквалистые ливни с градом, тогда как на юго-востоке стремительно вырастет уровень пожарной опасности в лесных экосистемах.

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