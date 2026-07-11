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- Львов
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Во Львове: в салоне авто нашли тело мужчины: что произошло
Полиция Львова выясняет обстоятельства гибели 38-летнего мужчины, которого обнаружили застреленным в салоне авто.
В пятницу, 10 июля, во Львове в салоне авто обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением головы.
Об этом пишут «Суспільне» и zaxid.net со ссылкой на данные полиции.
«10 июля около 17:50 во Львове на улице Янева в салоне автомобиля „Mini Cooper“ было обнаружено тело местного жителя, 1988 года рождения, с огнестрельным ранением головы», — рассказали правоохранители.
По предварительной версии, мужчина покончил жизнь самоубийством. У него было зарегистрировано оружие, из которого он и произвел роковой выстрел.
Ранее сообщалось, что в Германии мужчина застрелил бывшую партнершу-украинку и покончил с собой.