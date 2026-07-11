Во Львове: в салоне авто нашли тело мужчины: что произошло

Трагедия во Львове: в салоне Mini Cooper нашли тело мужчины с огнестрельным ранением / © Национальная полиция Украины

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В пятницу, 10 июля, во Львове в салоне авто обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением головы.

Об этом пишут «Суспільне» и zaxid.net со ссылкой на данные полиции.

«10 июля около 17:50 во Львове на улице Янева в салоне автомобиля „Mini Cooper“ было обнаружено тело местного жителя, 1988 года рождения, с огнестрельным ранением головы», — рассказали правоохранители.

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Автомобиль, в котором обнаружили тело погибшего / © zaxid.net

По предварительной версии, мужчина покончил жизнь самоубийством. У него было зарегистрировано оружие, из которого он и произвел роковой выстрел.

Ранее сообщалось, что в Германии мужчина застрелил бывшую партнершу-украинку и покончил с собой.

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