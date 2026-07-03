Во Львовской области 10 детей попали в больницу после отдыха на озере: что произошло

Во Львовской области 10 детей попали в больницу после отдыха на озере / © Кировоградский городской совет

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Во Львовской области госпитализировали 10 детей в возрасте от 4 до 14 лет, которые отдыхали на озере Задорожное в Стрыйском районе. У всех при госпитализации предварительно диагностировали острую кишечную инфекцию неуточненного происхождения.

Об этом сообщил Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

«Во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу госпитализированы 10 детей в возрасте от 4 до 14 лет с диагнозом при поступлении: „Острая кишечная инфекция, неуточненная“, которые в рекреационных целях посещали озеро Задорожнее в Стрыйском районе», — говорится в сообщении.

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По информации ведомства, детей доставили во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу. У пациентов наблюдались тошнота, рвота, повышенная температура тела и жидкий стул. В настоящее время состояние всех госпитализированных медики оценивают как средней тяжести.

Напомним, ранее в Украине были выявлены опасные детские игрушки, содержащие токсичные свинцовые и кадмиевые соединения. В перечень опасной продукции вошли девять товаров, среди которых детские телефоны, игрушки и ночник.

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