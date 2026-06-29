Непогода после адской жары: во Львове молния попала в 6-летнего ребенка

Молния. Фото иллюстративное / © Pexels

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Во Львове во время внезапной непогоды, которая сегодня вечером, 29 июня, неожиданно охватила город после невыносимой жары, молния попала в ребенка.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

«В результате поражения молнией госпитализирована 6-летняя девочка. Сейчас она находится в реанимации под наблюдением врачей. Состояние стабильное. Видимых следов поражения нет», — отметил мэр.

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Напомним, что во Львове ливень и шквальный ветер повлекли за собой масштабные разрушения. Город частично парализован из-за падения деревьев и остановки транспорта.

По данным местного облэнерго, во Львовской области из-за непогоды обесточены 76 населенных пунктов, из них 18 — полностью.

Ранее в Украине в части регионов объявили опасность первого уровня из-за непогоды.

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