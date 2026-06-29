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Непогода после адской жары: во Львове молния попала в 6-летнего ребенка
Ударило во время внезапной бури: во Львове 6-летняя девочка попала в реанимацию из-за молнии.
Во Львове во время внезапной непогоды, которая сегодня вечером, 29 июня, неожиданно охватила город после невыносимой жары, молния попала в ребенка.
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.
«В результате поражения молнией госпитализирована 6-летняя девочка. Сейчас она находится в реанимации под наблюдением врачей. Состояние стабильное. Видимых следов поражения нет», — отметил мэр.
Напомним, что во Львове ливень и шквальный ветер повлекли за собой масштабные разрушения. Город частично парализован из-за падения деревьев и остановки транспорта.
По данным местного облэнерго, во Львовской области из-за непогоды обесточены 76 населенных пунктов, из них 18 — полностью.
Ранее в Украине в части регионов объявили опасность первого уровня из-за непогоды.