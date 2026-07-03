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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Львів
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114
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На Львівщині 10 дітей потрапили до лікарні після відпочинку на озері: що сталося

Медики попередньо діагностували у дітей гостру кишкову інфекцію, стан пацієнтів оцінюють як середньої важкості.

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
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На Львівщині 10 дітей потрапили до лікарні після відпочинку на озері

На Львівщині 10 дітей потрапили до лікарні після відпочинку на озері / © Кіровоградська міська рада

У Львівській області госпіталізували 10 дітей віком від 4 до 14 років, які відпочивали на озері Задорожнє у Стрийському районі. У всіх під час госпіталізації попередньо діагностували гостру кишкову інфекцію неуточненого походження.

Про це повідомив Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

«До Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні госпіталізовано 10 дітей віком 4-14 років з діагнозом при поступленні: „Гостра кишкова інфекція, неуточнена“, які з рекреаційною метою відвідували озеро Задорожнє у Стрийському районі», — йдеться в повідомленні.

За інформацією відомства, дітей доправили до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні. У пацієнтів спостерігалися нудота, блювання, підвищена температура тіла та розріджені випорожнення. Наразі стан усіх госпіталізованих медики оцінюють як середньої важкості.

Нагадаємо, раніше в Україні виявили небезпечні дитячі іграшки з токсичними свинцем і кадмієм. До переліку небезпечної продукції потрапили дев’ять товарів, серед яких дитячі телефони, іграшки та нічник.

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Дата публікації
Кількість переглядів
114
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