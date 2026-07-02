В Украине зафиксировали два случая заражения опасной болезнью: что известно

Тропическая малярия / © из соцсетей

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Во Львовской области выявлены ещё два случая тропической малярии. Заболевание подтвердилось у двух женщин, недавно вернувшихся с отдыха на острове Занзибар в Танзании.

Об этом сообщила генеральный директор Львовского областного центра контроля и профилактики заболеваний Наталья Тимко-Иванченко.

По её словам, паразитологи Львовского областного центра контроля и профилактики заболеваний лабораторно подтвердили тропическую малярию. В настоящее время пациентки получают медицинскую помощь во Львовской областной инфекционной клинической больнице.

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Первые симптомы появились уже через два дня после возвращения из поездки. Сначала женщины почувствовали признаки, похожие на простуду, однако впоследствии у них поднялась температура, появились озноб и головная боль.

Переносчиками возбудителей малярии являются комары, а Танзания входит в число стран, где это заболевание широко распространено. Перед поездкой в такие регионы следует заранее обратиться к врачам для назначения противомалярийных препаратов. В то же время вакцины от малярии в Украине пока нет. Для лечения используют специальные лекарственные средства.

Тимко-Иванченко призвала путешественников пользоваться средствами защиты от укусов комаров и не медлить с обращением к врачу в случае ухудшения самочувствия.

С начала 2026 года во Львовской области уже зарегистрировано четыре случая тропической малярии, и все они связаны с поездками на Занзибар.

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Напомним, ранее специалисты призывали обращать особое внимание на специфические изменения в подвижности пальцев рук, ведь этот неочевидный физический дискомфорт может оказаться первым признаком развития тяжелого хронического заболевания.

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