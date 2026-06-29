- Дата публикации
-
- Категория
- Львов
- Количество просмотров
- 336
- Время на прочтение
- 1 мин
Заманил в здание и изнасиловал 13-летнюю девочку: на Львовщине задержали мужчину
В Стрыйском районе по подозрению в изнасиловании 13-летней девочки арестовали 45-летнего мужчину.
В Стрыйском районе Львовской области полицейские задержали 45-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании малолетней девочки. Суд уже избрал ему меру пресечения.
Об этом сообщили в полиции Львовской области.
По словам полицейских, инцидент произошел 20 июня около 21:00 в одном из сел района. На следующий день в милицию с заявлением обратилась 59-летняя мать пострадавшей. На место происшествия выезжали следователи и ювенальные полицейские.
«На месте преступления работали следственно-оперативная группа и ювенальные полицейские отделения полиции №3 Стрыйского районного управления полиции», — отметили в полиции.
Полицейские задержали подозреваемого в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи, при процессуальном руководстве Стрыйской окружной прокуратуры, уже сообщили ему о подозрении по ч. 4 ст. 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины.
«Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы сроком от десяти до пятнадцати лет», — отметили в полиции.
В настоящее время досудебное расследование по делу продолжается. Подозреваемый будет находиться под стражей на время следствия.
Напомним, в Украине произошел новый скандал с работником школы. В Полтаве разоблачили 51-летнего школьного охранника, который устраивал себе интимный досуг с 14-летней ученицей одного из учебных заведений города. Но, как уточняют в полиции, в этом случае речь не идет об изнасиловании.