Заманил в здание и изнасиловал 13-летнюю девочку: на Львовщине задержали мужчину

На Стрыйщине арестовали мужчину из-за изнасилования 13-летней девочки / © Полиция Львовской области

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В Стрыйском районе Львовской области полицейские задержали 45-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании малолетней девочки. Суд уже избрал ему меру пресечения.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

По словам полицейских, инцидент произошел 20 июня около 21:00 в одном из сел района. На следующий день в милицию с заявлением обратилась 59-летняя мать пострадавшей. На место происшествия выезжали следователи и ювенальные полицейские.

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«На месте преступления работали следственно-оперативная группа и ювенальные полицейские отделения полиции №3 Стрыйского районного управления полиции», — отметили в полиции.

Полицейские задержали подозреваемого в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи, при процессуальном руководстве Стрыйской окружной прокуратуры, уже сообщили ему о подозрении по ч. 4 ст. 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

«Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы сроком от десяти до пятнадцати лет», — отметили в полиции.

В настоящее время досудебное расследование по делу продолжается. Подозреваемый будет находиться под стражей на время следствия.

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Напомним, в Украине произошел новый скандал с работником школы. В Полтаве разоблачили 51-летнего школьного охранника, который устраивал себе интимный досуг с 14-летней ученицей одного из учебных заведений города. Но, как уточняют в полиции, в этом случае речь не идет об изнасиловании.

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