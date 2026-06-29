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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Львов
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Время на прочтение
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Львов накрыла сильная непогода: в городе падают деревья и слетают крыши зданий (фото)

Во Львове резко ухудшилась погода: ливень и шквальный ветер повлекли за собой масштабные разрушения. Город частично парализован из-за падения деревьев и остановки транспорта.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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Непогода во Львове 29 июня

Непогода во Львове 29 июня

Дополнено новыми материалами

Пока большинство областей Украины сегодня страдают от жары, во Львове резко пошел дождь. За секунду Львов накрыл сильный ливень. Теперь в городе бушует непогода. В результате сильных порывов ветра снесло часть крыши в Шевченковской администрации. Уже известно о поврежденных автомобилях.

Об этом сообщают местные мониторинговые каналы и Львовский городской совет.

Во Львове бушует непогода: ветер срывает крыши и повреждает автомобили

Львов оказался в эпицентре сильной непогоды, которая уже повлекла за собой серьезные разрушения и парализовала движение общественного транспорта в нескольких районах города. Из-за шквального ветра и ливня зафиксированы многочисленные случаи падения деревьев, повреждения инфраструктуры и подтопления.

Во Львовском городском совете сообщили, что из-за сильных порывов ветра сорвало крышу здания Шевченковской районной администрации. Она упала на припаркованные рядом автомобили. Кроме этого, на этажах админздания выбило окна.

В городе массово падают деревья. В частности, поваленные деревья перекрыли улицы Коперника и Ефремова. У парка Франко дерево упало прямо на троллейбус, а вблизи церкви Святого Юра падение большой ветки привело к повреждению контактной сети.

Из-за масштабных повреждений инфраструктуры во Львове временно прекращено движение трамвайных маршрутов №1, 2, 3, 4, 8 и 9. Обрывы проводов зафиксированы на улице Соломии Крушельницкой, на кольце Чорновола-Липинского, на перекрестке Степана Бандеры-Коперника, а также вблизи остановки «Соборная» на улице Ивана Франко.

На улице Липинского коммунальщики были вынуждены временно отключить напряжение. На перекрестке Варшавская-Тоннельная в результате порывов ветра упал светофор.

Городские власти призывают львовян быть максимально осмотрительными и оперативно сообщать обо всех происшествиях на горячую линию 15-80. Коммунальные службы уже приступили к ликвидации последствий непогоды в местах, где это позволяют условия безопасности.

Движение электротранспорта обещают восстановить сразу после расчистки дорог и ремонта контактной сети.

По состоянию на 17:00 во Львове коммунальщики начали восстановительные работы. Об этом сообщает городской глава Львова Андрей Садовой. По состоянию на данный момент во Львове зафиксировано 30 поваленных деревьев и 3 большие ветви. Больше всего пострадал Галицкий район — там упали 9 деревьев.

В Шевченковском районе упали 7 деревьев и повреждено здание районной администрации, 7 автомобилей.

Жара вернется с новой силой: прогноз на понедельник

Напомним, первый рабочий день недели, 29 июня, принесет в Украину аномальную жару без существенных осадков, с небольшой облачностью и слабым ветром. По данным синоптика Наталии Диденко и Укргидрометцентра, жарче всего будет в западных областях и на Правобережье, где столбики термометров достигнут +33 +38 °C, что может привести к температурным рекордам.

Лишь вечером на Закарпатье, Волыни и в Сумской области возможны локальные грозовые дожди.

На остальной территории страны днем прогнозируют +29…+34°C, а самые умеренные температуры ожидаются на востоке — от +25°…+27°C до +29°…+30°C. Ночная температура в большинстве регионов будет колебаться в пределах +18…+23°C, тогда как на востоке будет прохладнее — от +14…+19°C.

В Киеве и области сохранится жаркая и сухая погода с переменным ветром 3–8 м/с. В столице ночью ожидается +21°…+23°C, а днем воздух прогреется до +32°…+34°C. По Киевской области ночная температура будет составлять +18…+23°C, а дневная — в пределах +30…+34°C.

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Дата публикации
Количество просмотров
3302
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