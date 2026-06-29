Львов накрыла сильная непогода: в городе падают деревья и слетают крыши зданий (фото)

Непогода во Львове 29 июня

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Пока большинство областей Украины сегодня страдают от жары, во Львове резко пошел дождь. За секунду Львов накрыл сильный ливень. Теперь в городе бушует непогода. В результате сильных порывов ветра снесло часть крыши в Шевченковской администрации. Уже известно о поврежденных автомобилях.

Об этом сообщают местные мониторинговые каналы и Львовский городской совет.

Во Львове бушует непогода: ветер срывает крыши и повреждает автомобили

Львов оказался в эпицентре сильной непогоды, которая уже повлекла за собой серьезные разрушения и парализовала движение общественного транспорта в нескольких районах города. Из-за шквального ветра и ливня зафиксированы многочисленные случаи падения деревьев, повреждения инфраструктуры и подтопления.

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Во Львовском городском совете сообщили, что из-за сильных порывов ветра сорвало крышу здания Шевченковской районной администрации. Она упала на припаркованные рядом автомобили. Кроме этого, на этажах админздания выбило окна.

В городе массово падают деревья. В частности, поваленные деревья перекрыли улицы Коперника и Ефремова. У парка Франко дерево упало прямо на троллейбус, а вблизи церкви Святого Юра падение большой ветки привело к повреждению контактной сети.

Из-за масштабных повреждений инфраструктуры во Львове временно прекращено движение трамвайных маршрутов №1, 2, 3, 4, 8 и 9. Обрывы проводов зафиксированы на улице Соломии Крушельницкой, на кольце Чорновола-Липинского, на перекрестке Степана Бандеры-Коперника, а также вблизи остановки «Соборная» на улице Ивана Франко.

На улице Липинского коммунальщики были вынуждены временно отключить напряжение. На перекрестке Варшавская-Тоннельная в результате порывов ветра упал светофор.

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Городские власти призывают львовян быть максимально осмотрительными и оперативно сообщать обо всех происшествиях на горячую линию 15-80. Коммунальные службы уже приступили к ликвидации последствий непогоды в местах, где это позволяют условия безопасности.

Движение электротранспорта обещают восстановить сразу после расчистки дорог и ремонта контактной сети.

По состоянию на 17:00 во Львове коммунальщики начали восстановительные работы. Об этом сообщает городской глава Львова Андрей Садовой. По состоянию на данный момент во Львове зафиксировано 30 поваленных деревьев и 3 большие ветви. Больше всего пострадал Галицкий район — там упали 9 деревьев.

В Шевченковском районе упали 7 деревьев и повреждено здание районной администрации, 7 автомобилей.

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Жара вернется с новой силой: прогноз на понедельник

Напомним, первый рабочий день недели, 29 июня, принесет в Украину аномальную жару без существенных осадков, с небольшой облачностью и слабым ветром. По данным синоптика Наталии Диденко и Укргидрометцентра, жарче всего будет в западных областях и на Правобережье, где столбики термометров достигнут +33 +38 °C, что может привести к температурным рекордам.

Лишь вечером на Закарпатье, Волыни и в Сумской области возможны локальные грозовые дожди.

На остальной территории страны днем прогнозируют +29…+34°C, а самые умеренные температуры ожидаются на востоке — от +25°…+27°C до +29°…+30°C. Ночная температура в большинстве регионов будет колебаться в пределах +18…+23°C, тогда как на востоке будет прохладнее — от +14…+19°C.

В Киеве и области сохранится жаркая и сухая погода с переменным ветром 3–8 м/с. В столице ночью ожидается +21°…+23°C, а днем воздух прогреется до +32°…+34°C. По Киевской области ночная температура будет составлять +18…+23°C, а дневная — в пределах +30…+34°C.

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