Во Львове задержали 29-летний мужчина ранил ножом военного ТЦК: как его накажут

Львовянину, ранившему работника ТЦК, грозит заключение

Во Львове полиция задержала 29-летнего мужчину, который во время конфликта ранил ножом военнослужащего ТЦК.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

Инцдент произошел 29 мая днем на улице Хвылевого во Львове. Неизвестный мужчина нанес удар ножом военнослужащему ТЦК, который находился в составе группы оповещения. После содеянного мужчина скрылся. Медики диагностировали у раненого резаную рану плеча.

Правоохранители задержали нападающего — 29-летнего львовянина. Ему грозит ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось о похожем инциденте в Одесской области, где мужчина с ножом порезал военных ТЦК.

