На Львовщине 10-летний велосипедист сбил трехлетнего ребенка: малыш в больнице, полиция открыла дело

Место ДТП с детьми в Стрые / © Полиция Львовской области

Реклама

В Стрые Львовской области 26 мая произошло ДТП с участием двух детей. Десятилетний велосипедист наехал на трехлетнего мальчика, которого срочно госпитализировали. Полиция открыла уголовное производство.

Об этом сообщила полиция Львовской области.

Авария в Стрые произошла во вторник примерно в 17:45 на улице Коссака.

Реклама

По предварительным данным правоохранителей, 10-летний местный житель, управляя велосипедом, наехал на трехлетнего мальчика, который также является жителем города.

В результате инцидента младший ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

Следователи Стрыйского райуправления полиции открыли уголовное производство по статье о нарушении действующих на транспорте правил. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

К слову, на Ровенщине милиционер за рулем авто на большой скорости сбил насмерть 40-летнюю женщину на электровелосипеде и скрылся. Виновника задержали на следующий день с признаками алкогольного опьянения, хотя от теста на «драгере» он отказался. ГБР сообщило мужчине о подозрении.

Реклама

Новости партнеров