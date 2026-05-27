На Львовщине 10-летний велосипедист сбил трехлетнего ребенка: малыш в больнице, полиция открыла дело
Правоохранители открыли уголовное производство по статье о нарушении действующих на транспорте правил.
В Стрые Львовской области 26 мая произошло ДТП с участием двух детей. Десятилетний велосипедист наехал на трехлетнего мальчика, которого срочно госпитализировали. Полиция открыла уголовное производство.
Об этом сообщила полиция Львовской области.
Авария в Стрые произошла во вторник примерно в 17:45 на улице Коссака.
По предварительным данным правоохранителей, 10-летний местный житель, управляя велосипедом, наехал на трехлетнего мальчика, который также является жителем города.
В результате инцидента младший ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.
Следователи Стрыйского райуправления полиции открыли уголовное производство по статье о нарушении действующих на транспорте правил. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.
