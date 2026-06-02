У Львові 29-річний чоловік поранив ножем військового ТЦК: як його покарають

Львів'янину, який поранив працівника ТЦК, загрожує ув'язнення / © Поліція Львівської області

У Львові поліція затримала 29-річного чоловіка, який під час конфлікту поранив ножем військовослужбовця ТЦК.

Про це передає поліція Львівської області.

Інцдент стався 29 травня вдень на вулиці Хвильового у Львові. Невідомий чоловік завдав удару ножем військовослужбовцю ТЦК, який перебував у складі групи оповіщення. Після скоєного чоловік втік. Медики діагностували у пораненого різану рану плеча.

Правоохоронці затримали нападника — 29-річного львів’янина. Йому загрожує обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк. Досудове розслідування триває.

Раніше повідомлялося про схожий інцидент на Одещині, де чоловік з ножем порізав військових ТЦК.

