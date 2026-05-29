Аномальная стужа захватила Львов: установлен температурный рекорд

Львовские метеорологи зафиксировали рекордное падение температуры воздуха.

Львов побил многолетний температурный рекорд. Минимальная температура воздуха в городе 29 мая оказалась ниже показателей 2015 года.

Об этом сообщил Львовский региональный гидрометцентр.

Во Львове 29 мая зафиксировали новый рекорд минимальной температуры для этой даты. Ночью температура опустилась до +2,2 °C, что ниже предыдущего рекорда +2,6 °C, установленного в 2015 году.

Для конца мая это довольно необычно холодная ночь, ведь средние ночные температуры во Львове в этот период обычно значительно выше.

Напомним, до конца мая в Украине сохранится прохладная и дождливая погода из-за влияния северного циклона. 29 мая почти по всей стране ожидаются дожди, местами грозы, дневная температура составит +13…+18 градусов, на юге и Закарпатье — до +20. Дополнительный дискомфорт будет вызывать порывистый северо-западный ветер. Из-за непогоды объявлен первый уровень опасности. А настоящее летнее тепло синоптики прогнозируют уже с первых чисел июня.

