Дорожная схема на 94 млн гривен: на Львовщине подозрение получил топ-чиновник

На Львовщине подозрение получил чиновник | / © Национальная полиция Украины

Реклама

Во Львовской области разоблачили чиновника, который незаконно потратил 94 миллиона гривен из бюджета. Деньги выделялись на обычное содержание дорог, но руководитель службы восстановления отдал их на строительство стоянки для грузовиков, хотя знал, что финансировать это правоохранители запрещают.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Полиция, НАБУ и САП выяснили, что государственные деньги во время работ на трассе М-10 Львов-Краковец потратили не по назначению. Согласно заключенному договору, подрядчик должен был обустроить придорожную базу, подъездные пути и площадку для хранения противогололедных материалов. За это компании-исполнителю полностью выплатили 94 млн грн из бюджета.

Реклама

По закону новое строительство должно финансироваться по другой программе. Однако подозреваемый использовал деньги, предназначенные исключительно для текущего обслуживания госдорог, хотя финансирование капитальных работ из этих средств не предполагалось.

«Кроме того, проект предусматривал обустройство асфальтобетонного покрытия на площади более 16 000 квадратных метров. Однако, как выяснилось, не было необходимости выполнять асфальтобетонное покрытие такого объема, хотя это существенно увеличило расходы бюджетных средств», — пояснили в полиции.

В Львовской области подозрение получил топ-чиновник. / © Национальная полиция Украины

Также добавили, что на основании собранной доказательной базы руководителю Службы восстановления и развития инфраструктуры во Львовской области официально объявили о подозрении. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 210 (Нецелевое использование бюджетных средств) Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, народный депутат Николай Тищенко впервые за длительное время прокомментировал отношения с бывшей супругой Аллой Барановской и их сыном Давидом.

Реклама

Новости партнеров