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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Львов
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Во Львове внезапно раздался взрыв: пробило стену между квартирами, людей заблокировало

Спасатели сообщили, что пожар вызвал взрыв аккумулятора.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Взрыв аккумулятора вызвал пожар

Взрыв аккумулятора вызвал пожар

Во Львове внезапно раздался взрыв и пробило стену между квартирами, людей заблокировало.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС Украины в Telegram

«Ночью в квартире многоэтажки взорвалась аккумуляторная батарея. Когда спасатели прибыли на место, из окон квартиры вырывался густой черный дым. Из-за сильного задымления мужчина не мог самостоятельно выйти. С помощью выдвижной стремянки спасатели добрались до него и эвакуировали», — говорится в сообщении.

В результате взрыва была разрушена смежная стена между квартирами, из-за чего в соседнем доме оказались заблокированы двое взрослых и двое детей.

Эвакуация жителей

Эвакуация жителей

Взрыв аккумулятора вызвал пожар

Взрыв аккумулятора вызвал пожар

Взрыв аккумулятора вызвал пожар

Взрыв аккумулятора вызвал пожар

«Спасатели попали внутрь с помощью стремянки и вывели людей наружу. Еще одну женщину из-за сильного задымления эвакуировали совместно с полицейскими. В общей сложности спасатели спасли 6 человек, среди них двое детей. Пожар ликвидирован», — говорится в сообщении.

После осмотра медиками, все спасенные от госпитализации отказались.

Напомним, 8 августа под Киевом произошел пожар в приюте для животных: сгорели вольеры и кухня, погибли собаки

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