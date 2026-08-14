В реке на Львовщине обнаружили следы доисторического прошлого: возраст находки может составлять сотни тысяч лет

Зуб мамонта / © скриншот с видео

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Недалеко от города Жидачева во Львовской области в реке Стрый обнаружили хорошо сохранившийся зуб мамонта, возраст которого, по предварительным оценкам, может составлять от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч лет.

Об этом сообщило «Суспильне».

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Находку 17 июля случайно сделал военнослужащий и выпускник географического факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко Владимир Проць. Он пошел купаться в реке Стрый и заметил в иле предмет, отличавшийся от камней.

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«Я достал телефон, запустил поиск в Google и сразу понял, что это зуб мамонта», — рассказал Проць.

Зуб весит более семи килограммов

Находку передали на географический факультет ЛНУ имени Ивана Франко. По словам доцента Елены Томенюк, зуб почти целый, его длина составляет около 35 сантиметров, а вес — 7 килограммов 440 граммов.

«Состояние сохранности свидетельствует об уникальности находки», — отметила учёная, пояснив, что пребывание во влажной среде реки фактически помогло законсервировать останки и защитить их от разрушения.

Предположительно — шерстистый мамонт

Учёные предполагают, что зуб принадлежал мамонту, жившему в позднем плейстоцене. Предположительно его можно отнести к виду Mammuthus primigenius — шерстистому мамонту. Точный возраст и вид животного будут установлены после дополнительных исследований.

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Профессор Андрей Богуцкий подчеркнул, что останки мамонтов не являются редкостью для западной Украины, где известно много палеолитических стоянок. В то же время особенность этой находки заключается именно в исключительно хорошем состоянии сохранности.

В дальнейшем зуб будет храниться в коллекции географического факультета и использоваться в качестве учебного материала для студентов.

Напомним, ранее на севере Болгарии, после того как уровень воды в реке Дунай опустился до исторически низких отметок, в русле реки были обнаружены останки древнего мамонта.

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