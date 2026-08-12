На Львовщине суд наказал женщину за беременность её 16-летней дочери: что сказала мать

Тест на беременность / © pexels.com

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Во Львовской области Жовковский районный суд назначил штраф женщине, чья 16-летняя дочь забеременела от несовершеннолетнего. Мать признала свою вину и надеется, что больше такого не повторится.

Об этом сообщает lviv.media со ссылкой на постановление суда.

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Как указано в постановлении суда, девушка вступила в половые отношения с несовершеннолетним юношей, после чего забеременела. В связи с этим полиция составила в отношении её матери административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, в частности в части обеспечения необходимых условий для жизни, обучения и воспитания ребёнка.

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В ходе судебного разбирательства женщина признала свою вину. Она заявила, что «надеется, что в будущем ребенок не будет совершать подобных поступков».

Суд также принял во внимание, что женщина впервые привлекается к административной ответственности, она признала свою вину и искренне раскаялась в содеянном. В то же время обстоятельств, которые могли бы отягчать её ответственность, установлено не было.

С учетом этого суд наложил на мать штраф в размере 850 грн. Еще 665 грн она должна уплатить в качестве судебного сбора.

Постановление можно обжаловать во Львовском апелляционном суде в течение 10 дней. При этом в Едином государственном реестре судебных решений отсутствуют данные об отдельном решении в отношении несовершеннолетнего, от которого забеременела девушка.

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Кстати, в Винницкой области предстанет перед судом 45-летний отчим, который неоднократно насиловал 14-летнюю падчерицу, пока её мать была на работе. Из-за психологического давления и угроз девочка молчала, пока не забеременела.

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