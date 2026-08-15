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- Львів
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У Львові раптово пролунав вибух: пробило стіну між квартирами, людей заблокувало
Рятувальники повідомили, що пожежу спричинив вибух акумулятора.
У Львові раптово пролунав вибух та пробило стіну між квартирами, людей заблокувало.
Про це йдеться у повідомленні ДСНС України у Telegram
«Вночі у квартирі багатоповерхівки вибухнула акумуляторна батарея. Коли рятувальники прибули на місце, з вікон квартири виривався густий чорний дим. Через сильне задимлення чоловік не міг самостійно вийти. За допомогою висувної драбини рятувальники дісталися до нього та евакуювали», — йдеться у повідомленні.
Внаслідок вибуху було зруйновано суміжну стіну між квартирами, через що у сусідньому помешканні опинилися заблокованими двоє дорослих і двоє дітей.
«Рятувальники потрапили всередину за допомогою драбини та вивели людей назовні. Ще одну жінку через сильне задимлення евакуювали спільно з поліцейськими. Загалом рятувальники врятували 6 людей, серед них двоє дітей. Пожежу ліквідовано», — йдеться у повідомленні.
Після огляду медиками всі врятовані від госпіталізації відмовилися.
Нагадаємо, 8 серпня під Києвом сталася пожежа у притулку для тварин: згоріли вольєри та кухня, загинули собаки