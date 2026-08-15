У Львові раптово пролунав вибух: пробило стіну між квартирами, людей заблокувало

Вибух акумулятора спричинив пожежу / © ДСНС

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У Львові раптово пролунав вибух та пробило стіну між квартирами, людей заблокувало.

Про це йдеться у повідомленні ДСНС України у Telegram

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«Вночі у квартирі багатоповерхівки вибухнула акумуляторна батарея. Коли рятувальники прибули на місце, з вікон квартири виривався густий чорний дим. Через сильне задимлення чоловік не міг самостійно вийти. За допомогою висувної драбини рятувальники дісталися до нього та евакуювали», — йдеться у повідомленні.

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Внаслідок вибуху було зруйновано суміжну стіну між квартирами, через що у сусідньому помешканні опинилися заблокованими двоє дорослих і двоє дітей.

Евакуація мешканців / © ДСНС

Вибух акумулятора спричинив пожежу / © ДСНС

Вибух акумулятора спричинив пожежу / © ДСНС

«Рятувальники потрапили всередину за допомогою драбини та вивели людей назовні. Ще одну жінку через сильне задимлення евакуювали спільно з поліцейськими. Загалом рятувальники врятували 6 людей, серед них двоє дітей. Пожежу ліквідовано», — йдеться у повідомленні.

Після огляду медиками всі врятовані від госпіталізації відмовилися.

Нагадаємо, 8 серпня під Києвом сталася пожежа у притулку для тварин: згоріли вольєри та кухня, загинули собаки

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