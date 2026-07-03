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- Львов
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Во Львове гранату обнаружили прямо на проезжей части — подробности
Опасную находку на проезжей части первым заметил водитель троллейбуса. Правоохранители выясняют, как граната оказалась посреди дороги.
Во Львове на улице Зеленой обнаружили гранату. Ее на проезжей части заметил водитель троллейбуса № 24, который сразу остановил транспортное средство и эвакуировал пассажиров.
Об этом сообщил мэр Андрей Садовый.
«На месте работают правоохранители. Гранату изымут и обезвредят взрывотехники. Обстоятельства того, как боеприпас оказался посреди дороги, выясняют следователи», — отметил мэр.
Несмотря на инцидент, движение транспорта на этом участке не перекрывали. Регулирование дорожного движения обеспечивали сотрудники полиции, которые пропускали автомобили. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.
Позже Садовый уточнил, что взрывотехники уже изъяли гранату с проезжей части. По предварительной информации, изъятый предмет может быть учебной гранатой или гранатой без взрывного заряда. В настоящее время специалисты устанавливают, что именно это за предмет и каковы его характеристики.
Напомним, ранее во Львовской области были госпитализированы 10 детей в возрасте от 4 до 14 лет, которые отдыхали на озере Задорожное в Стрыйском районе. Медики предварительно диагностировали у детей острую кишечную инфекцию, состояние пациентов оценивается как средней тяжести.