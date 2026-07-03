Граната / © Pixabay

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Во Львове на улице Зеленой обнаружили гранату. Ее на проезжей части заметил водитель троллейбуса № 24, который сразу остановил транспортное средство и эвакуировал пассажиров.

Об этом сообщил мэр Андрей Садовый.

«На месте работают правоохранители. Гранату изымут и обезвредят взрывотехники. Обстоятельства того, как боеприпас оказался посреди дороги, выясняют следователи», — отметил мэр.

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Несмотря на инцидент, движение транспорта на этом участке не перекрывали. Регулирование дорожного движения обеспечивали сотрудники полиции, которые пропускали автомобили. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Позже Садовый уточнил, что взрывотехники уже изъяли гранату с проезжей части. По предварительной информации, изъятый предмет может быть учебной гранатой или гранатой без взрывного заряда. В настоящее время специалисты устанавливают, что именно это за предмет и каковы его характеристики.

Место обнаружения гранаты / © facebook/Андрей Садовой

Напомним, ранее во Львовской области были госпитализированы 10 детей в возрасте от 4 до 14 лет, которые отдыхали на озере Задорожное в Стрыйском районе. Медики предварительно диагностировали у детей острую кишечную инфекцию, состояние пациентов оценивается как средней тяжести.

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