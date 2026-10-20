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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Львов
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Во Львове раздались взрывы: что известно (обновлено)

В среду дня российская армия атаковала Львов — произошли взрывы.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Львов.

Львов. / © pexels.com

Во вторник днем, 20 октября, во Львове во время воздушной тревоги желтого уровня произошли взрывы.

Что известно об атаке — читайте на сайте ТСН.ua.

Очередную воздушную тревогу во Львове объявили в 10.46. Она длилась около полутора часов. Воздушные силы ВСУ сообщали о реактивном БПЛА курсе на город. Около 12:07 произошли сильнейшие взрывы. Власти предупредили о высокой угрозе, а затем заявили о работе противовоздушной обороны.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что во время последней воздушной тревоги удалось сбить вражеский беспилотник, который двигался в направлении Львова.

«Информации о пострадавших и разрушениях в этот час не поступало», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, с утра 20 октября РФ атакует Украину реактивными БПЛА. Поверенные Силы ВСУ сообщали о движении враждебных БПЛА сразу в нескольких областях. В частности, на мероприятие — Волынь, Львовщину, Прикарпатье, Тернопольщину и Ровенщину.

Кроме того, ночью Россия массированно ударила по областях на западе. Враг атаковал реактивными беспилотниками объекты энергетики в разных районах Львовской области.

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