У Львові пролунали вибухи: що відомо (оновлено)

Львів. / © pexels.com

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У вівторок вдень, 20 жовтня у Львові під час повітряної тривоги жовтого рівня сталися вибухи.

Що відомо про атаку — читайте на сайті ТСН.ua.

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Чергову повітряну тривогу у Львові оголосили о 10:46. Вона тривала майже півтори години. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про реактивний БпЛА курсом на місто. Близько 12:07 сталися сильні вибухи. Влада попередила про високу загрозу, а згодом заявила про роботу протиповітряної оборони.

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Очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що під час останньої повітряної тривоги вдалося збити ворожий безпілотник, який рухався у напрямку Львова.

«Інформації щодо постраждалих та руйнувань на цю годину не надходило», — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, від ранку 20 жовтня РФ атакує Україну реактивними БпЛА. Повіряні Сили ЗСУ повідомляли про рух ворожих БпЛА одразу в кількох областях. Зокрема, на захід — Волинь, Львівщину, Прикарпаття, Тернопільщину і Рівненщину.

Окрім того, вночі Росія масовано вдарила областях на заході. Ворог атакував реактивними безпілотниками об’єкти енергетики в різних районах Львівської області.

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