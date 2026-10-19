В центре Львова военные подрались с историком: что стало причиной конфликта

В центре Львова произошла потасовка

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Правоохранители выясняют обстоятельства драки, которая вспыхнула в центре Львова 18 октября. Стычка произошла перед началом публичной лекции под названием «Левый Львов». Из-за потасовки мероприятие пришлось отменить. Фигурантами инцидента оказались бывший депутат городского совета, ветеран войны Игорь Шолтыс и историк Владислав Стародубцев.

Об этом сообщает «Фокус».

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Во Львове избили лектора по истории: полиция выясняет обстоятельства конфликта

Событие планировали провести в помещении организации «Социальное движение» на улице Ноябрьского Чина. Представители «Социального движения» сообщили, что накануне выступления Стародубцева избили около 20 человек.

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«Около 20 праворадикалов в центре Львова избили Владислава Стародубцева. Лекция должна была быть посвящена истокам рабочего и социалистического движения на Галичине, корни которых уходят еще в советские времена. Но перед проведением мероприятия появились агрессивные молодые люди, толпой избившие историка», — написали в организации.

Сам лектор рассказал, что к нему приблизилась группа из 15 человек с закрытыми лицами, которые в ультимативной форме требовали отмены мероприятия и его немедленного выезда из города.

По словам историка в разговоре с журналистами ZAXID.NET, первый удар ему нанес мужчина без маски, после чего другой нападающий начал душить его сзади. После этого мужчину начали бить ногами. Мужчины, участвовавшие в избиении, требовали, чтобы лектор записал видеообращение, в котором публично пообещал покинуть Львов и отказаться от подобных просветительских мероприятий.

По словам потерпевшего, каждый отказ сопровождался новой волной избиения. Несмотря на это, Стародубцев заверил, что все равно намерен прочесть лекцию позже и в другом формате.

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Что рассказал ветеран Игорь Шолтыс

Ветераны и активисты назвали лекцию «Левый Львов» антиукраинской, ведь организация коммунистическая и якобы призывает общество к расформированию Службы безопасности Украины и других ведомств.

Игорь Шолтыс признал, что лично приобщился к срыву мероприятия, ведь тоже считает его антиукраинским. Он отметил, что лекция была отменена совместными усилиями ветеранов, действующих военных и молодых националистов. Он назвал организацию «Социальное движение» коммунистической ячейкой, которая призывает к ликвидации СБУ.

Ветеран добавил, что комментарии историка журналистам преувеличены и субъективны. По его словам, группа военных и ветеранов лишь подошла к историку с просьбой отказаться от выступления, что повлекло за собой спор.

Военный утверждает, что историк достал острый предмет — нож, отвертку или заостренный ключ, после чего возникла толкотня. Шолтыс добавил, что во время спора оба участника упали и получили телесные повреждения.

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По информации СМИ, 30-летний Игорь Шолтыс в начале октября уволился в запас из рядов Вооруженных сил Украины. У мужчины вторая группа инвалидности еще со времен АТО. Ранее он избирался депутатом Львовского городского совета от партии «Голос», но досрочно сложил полномочия из-за службы в армии. Последние три года Шолтыс занимал должность заместителя командира батальона беспилотных систем «Нахтигаль» в составе 20-й бригады оперативного назначения «Любарт».

23-летний Владислав Стародубцев, по данным медиа, также имеет опыт военной службы: он проходил службу в ВСУ по годовому контракту и уволился в апреле 2026 года. Информацию о своем подразделении историк разглашать отказался.

Что говорят в полиции

Представитель Главного управления Национальной полиции Львовской области Алина Подрейко подтвердила ZAXID.NET, что сигнал о драке на улице Ноябрьского Чина поступил на линию 102 около 12:05.

На месте происшествия патрульные обнаружили мужчину с травмами лица, которого срочно госпитализировали медики скорой помощи. Кроме пострадавшего, на месте находились еще пять человек.

Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Там добавили, что в результате драки 23-летний мужчина получил телесные повреждения.

Инциденты: последние новости

Напомним, 15 октября вблизи села Голошница Сорокского района Молдовы двое украинских пограничников пересекли границу на моторной лодке, преследуя 49-летнего киевлянина, который пытался переплыть Днестр.

По словам спикера ГПСУ Андрея Демченко, лодка оказалась на молдавской стороне из-за течения, низкого уровня воды и неисправности двигателя, тогда как сам беглец и свидетели заявили, что пограничники пытались его ударить и направляли лодку под винт. Местные жители вытащили мужчину из воды, и сейчас он находится в больнице с сотрясением мозга и травмами головы, которые, по его словам, он получил от ударов веслом.

В результате молдавские правоохранители задержали украинских пограничников со штатным оружием и возбудили уголовное производство по факту незаконного пересечения государственной границы. Утверждения о том, что задержанные являются сотрудниками ТЦК, не подтвердились — они военнослужащие пограничного наряда.

Задержанных пограничников вернули в Украину на основании двустороннего соглашения о реадмиссии, что подтвердил Андрей Демченко. При этом изъятое имущество, в том числе моторная лодка, остается под арестом, а сами пограничники могут быть вызваны на допросы в рамках дальнейшего расследования.

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