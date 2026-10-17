В стрип-клубах Львова у посетителей похитили более 3 млн грн: что придумали мошенники

Полицейская операция в стрип-клубах Львова / © Полиция Львовской области

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У посетителей ночных клубов Львова мошенническим путем и в результате краж похитили почти 3,15 млн гривен. Полиция провела 17 санкционированных обысков в развлекательных заведениях, автомобилях и по местам проживания причастных к ним лиц, изъяв компьютеры, цифровую технику, документацию и другие вещественные доказательства.

Об этом сообщила полиция Львовской области.

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По данным правоохранительных органов, от преступлений пострадали трое мужчин в возрасте 36, 37 и 40 лет, которые посещали различные ночные развлекательные заведения Львова. С их банковских карт мошенническим образом или в результате краж были списаны значительные суммы денег.

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В частности, у 36-летнего мужчины похитили более 400 тысяч гривен, у 37-летнего — более 2,3 млн гривен, а у 40-летнего потерпевшего с банковской карты списали 367 тысяч гривен. Общая сумма ущерба составляет почти 3 млн 150 тысяч гривен.

© Полиция Львовской области

16 октября следователи и оперативники криминальной полиции Львовского районного управления полиции № 1 совместно с сотрудниками Управления уголовного розыска полиции Львовской области и при силовой поддержке спецназа провели 17 санкционированных обысков.

© Полиция Львовской области

Следственные действия были проведены в трёх ночных развлекательных заведениях города, четырёх автомобилях, а также по местам проживания лиц, связанных с заведениями, где были совершены преступления.

© Полиция Львовской области

В ходе обысков правоохранители изъяли компьютеры, другую цифровую технику, документацию, черновые записи и другие материалы, которые могут свидетельствовать о причастности фигурантов к противоправной деятельности.

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© Полиция Львовской области

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража) и ч. 3 и ч. 5 ст. 190 УК Украины (мошенничество). Максимальное наказание по соответствующим статьям предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

«Досудебное расследование продолжается. Полицейские устанавливают личности злоумышленников, причастных к преступлениям», — сообщили в полиции Львовской области.

Напомним, ранее украинцев призвали проявлять осторожность в отношении электронных писем и сообщений в мессенджерах, содержащих счета за электроэнергию. Мошенники могут маскировать такие сообщения под официальные письма от Министерства энергетики Украины.

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