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- Львов
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Девушка погибла до приезда медиков: во Львове произошла трагедия на железной дороге
Во Львове расследуют смертельную железнодорожную аварию, которая произошла вечером 18 октября. Вблизи улицы Профессора Яремы поезд сбил 18-летнюю местную жительницу. Правоохранители устанавливают причины трагедии.
Поздним вечером 18 октября во Львове произошла смертельная железнодорожная авария. Правоохранители выясняют все детали и причины этого трагического события. По предварительным данным, 18-летняя девушка попала под поезд.
Об этом сообщили в полиции Львовской области.
Трагедия на путях во Львове: под колесами поезда погибла 18-летняя девушка
По предварительной информации сотрудников полиции, около 22:05 вблизи улицы Профессора Яремы пассажирский или товарный состав сбил 18-летнюю местную жительницу. Травмы, которые получила девушка в результате сильного удара, оказались несовместимыми с жизнью.
Девушка погибла на месте еще до приезда медиков.
По этому факту следователи Львовского районного управления полиции №2 начали досудебное расследование. Правоохранители зарегистрировали уголовное производство по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины — «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта».
Если вина виновных будет доказана, по этой статье им грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.
Трагедия с поездом во Львове: последние новости
Напомним, 29 августа около 9:30 по ул. Рудненской во Львове произошел смертельный инцидент с участием железнодорожного транспорта. 39-летний работник депо, переходя колею, попал под поезд «Джулинка-Гайворон». От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
По этому факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет.