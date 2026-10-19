Девушка погибла до приезда медиков: во Львове произошла трагедия на железной дороге

Под поездом погибла 18-летняя девушка / © Полиция Львовской области

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Поздним вечером 18 октября во Львове произошла смертельная железнодорожная авария. Правоохранители выясняют все детали и причины этого трагического события. По предварительным данным, 18-летняя девушка попала под поезд.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

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Трагедия на путях во Львове: под колесами поезда погибла 18-летняя девушка

По предварительной информации сотрудников полиции, около 22:05 вблизи улицы Профессора Яремы пассажирский или товарный состав сбил 18-летнюю местную жительницу. Травмы, которые получила девушка в результате сильного удара, оказались несовместимыми с жизнью.

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Девушка погибла на месте еще до приезда медиков.

По этому факту следователи Львовского районного управления полиции №2 начали досудебное расследование. Правоохранители зарегистрировали уголовное производство по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины — «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта».

Если вина виновных будет доказана, по этой статье им грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

© Полиция Львовской области

Трагедия с поездом во Львове: последние новости

Напомним, 29 августа около 9:30 по ул. Рудненской во Львове произошел смертельный инцидент с участием железнодорожного транспорта. 39-летний работник депо, переходя колею, попал под поезд «Джулинка-Гайворон». От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

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По этому факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет.

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