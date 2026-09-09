Во Львове работник ТЦК дергал женщину и повалил ее на землю: в военкомате отреагировали (видео)

Стычка между работником ТЦК и женщиной во Львове / © скриншот с видео

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Во Львове произошла стычка с участием работников ТЦК и СП и женщины, которая завершилась применением силы и повалом гражданки на землю. В военкомате заявили, что распространенное в Сети видео является манипуляцией, ведь демонстрируют лишь последствия конфликта без начального контекста.

Об инциденте сообщили местные телеграм-каналы и прокомментировали его во Львовском областном ТЦК и СП.

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Конфликт между женщиной и представителями ТЦК возник на улице Дунайской. На видео, обнародованном в Сети, зафиксирован спор. Во время него один из военных применяет к женщине физическую силу: дергает ее, после чего валит на землю. Также мужчина пытается попасть в подъезд.

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Реакция ТЦК и СП на инцидент во Львове

Во Львовском областном ТЦК и СП заявили, что во время проведения мероприятий оповещения военнообязанный, увидев представителей полиции и военнослужащих одного из военкоматов, отказался предъявить военно-учетные документы и начал убегать. Впоследствии мужчина забежал в подъезд жилого дома.

«Уже после этого на месте возникла конфликтная ситуация, во время которой находившаяся рядом женщина начала препятствовать законным действиям группы оповещения, блокировала вход в подъезд и применила в отношении военнослужащих слезоточивый газ«, — говорится в заявлении ТЦК.

Дата публикации 09:43, 09.09.26 Количество просмотров 14 Во Львове работник ТЦК дергал женщину и повалил ее на землю (видео)

Там отметили, что после этого в ряде телеграм-каналов начали распространять отдельный фрагмент события, на котором зафиксирован момент, когда военнослужащий реагирует на агрессивные действия по отношению к себе. При этом, по словам представителей ТЦК, полный контекст конфликта в таких публикациях не представлен.

«Это классическая схема информационной манипуляции сторонников „уклонистов“: сначала спровоцировать конфликт, потом вырезать из него несколько секунд, убрать контекст и предоставить аудитории нужную эмоциональную картинку», — говорится в заявлении центра комплектования.

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В ТЦК подчеркнули, что ситуация должна рассматриваться с учетом всех обстоятельств. Там пояснили, что блокирование действий группы оповещения, агрессивное поведение и применение газового баллончика могут создавать опасную ситуацию и препятствовать законным действиям работников.

"Если военнослужащий или полицейский выполняет служебное задание, к нему нельзя применять газ, толкать, блокировать, провоцировать толпу и потом удивляться, что ситуация выходит из-под контроля», — отметили в военкомате.

Отдельно там акцентировали, что работники ТЦК являются военными, которые выполняют определенные государством задачи в условиях военного положения. Эти военнослужащие, как и другие граждане, имеют право на безопасность, достоинство и защиту от нападений.

По имеющейся у ТЦК информации, сообщений об инциденте на спецлинию «102» не поступало. Конфликт на месте удалось разрешить без дальнейшей эскалации. Чтобы не допустить скопления людей, обострения ситуации и рисков для общественного порядка, было решено прекратить дальнейшие действия по военнообязанному.

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«Мы открыты для проверки обстоятельств и правовой оценки действий всех участников события, но оценка должна даваться полной ситуации, а не нескольким секундам видео, удобно вырванным из контекста», — резюмировали в ТЦК.

Напомним, ранее полиция открыла уголовное производство по инциденту на улице Кулиша во Львове, где мужчина в военной форме во время конфликта схватил 26-летнюю женщину за горло и прижал к стене. Потерпевшая получила легкие телесные повреждения после того, как вмешалась в ситуацию, когда военные пытались мобилизовать ее мужа.

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