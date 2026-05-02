Во Львове мужчина устроил стрельбу на остановке — соцсети

Стрельба во Львове на остановке. Фото иллюстративное

Во Львове неизвестный мужчина устроил стрельбу прямо на остановке общественного транспорта.

Об этом передают местные паблики.

По словам очевидцев, прозвучало не менее шести выстрелов. Сообщается, что нападавший был в плаще и с оружием бежал в направлении остановки, а люди убегали от него. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.

Что говорят в полиции

В полиции Львовской области ответили ТСН.ua, что сообщение о стрельбе, распространенное в соцсетях, проверяется. Пока правоохранители ее не подтверждают, но и не опровергают.

В комментарии «Суспильному» источники в правоохранительных органах подтвердили, что в микрорайоне Рясне во Львове были слышны выстрелы. На месте инцидента работают правоохранители.

Вместо задержания злоумышленника, копы скрылись с места стрельбы.

