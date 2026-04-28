Иностранец выпрыгнул со смотровой площадки башни Ратуши во Львове — оставил записку (фото)

В центре Львова мужчина прыгнул из Ратуши

В центре Львова 28 апреля вечером мужчина прыгнул со смотровой площадки башни Ратуши.

Об этом сообщил Львовский городской совет.

По предварительной информации, погибшим является 42-летний гражданин Австралии. Установлено, что он поднялся на башню самостоятельно.

На месте трагедии работают сотрудники полиции

После инцидента на смотровой площадке правоохранители обнаружили прощальную записку. В ней мужчина извинился за возможные неудобства и призвал не возлагать ответственность за его поступок на других.

На месте трагедии работают сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства и опрашивают очевидцев.

«Выражаем соболезнования близким погибшего», — говорится в сообщении горсовета.

На днях в Николаеве из разрушенного здания ОВА прыгнул парень. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. По факту смерти начато уголовное производство.

Тем временем в Киеве женщина погибла из-за падения с высоты. Она выпала из окна многоэтажки на улице Ревуцкого.

