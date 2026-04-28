Иностранец выпрыгнул со смотровой площадки башни Ратуши во Львове — оставил записку (фото)
В центре Львова мужчина выпрыгнул со смотровой площадки Ратуши. Погибшим оказался 42-летний гражданин Австралии.
В центре Львова 28 апреля вечером мужчина прыгнул со смотровой площадки башни Ратуши.
Об этом сообщил Львовский городской совет.
По предварительной информации, погибшим является 42-летний гражданин Австралии. Установлено, что он поднялся на башню самостоятельно.
После инцидента на смотровой площадке правоохранители обнаружили прощальную записку. В ней мужчина извинился за возможные неудобства и призвал не возлагать ответственность за его поступок на других.
На месте трагедии работают сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства и опрашивают очевидцев.
«Выражаем соболезнования близким погибшего», — говорится в сообщении горсовета.
