Львов
2674
1 мин

Иностранец выпрыгнул со смотровой площадки башни Ратуши во Львове — оставил записку (фото)

В центре Львова мужчина выпрыгнул со смотровой площадки Ратуши. Погибшим оказался 42-летний гражданин Австралии.

Вера Хмельницкая
Иностранец выпрыгнул со смотровой площадки башни Ратуши во Львове — оставил записку (фото)

В центре Львова мужчина прыгнул из Ратуши / © Львовский городской совет

В центре Львова 28 апреля вечером мужчина прыгнул со смотровой площадки башни Ратуши.

Об этом сообщил Львовский городской совет.

По предварительной информации, погибшим является 42-летний гражданин Австралии. Установлено, что он поднялся на башню самостоятельно.

На месте трагедии работают сотрудники полиции / © Львівська міська рада

На месте трагедии работают сотрудники полиции / © Львівська міська рада

После инцидента на смотровой площадке правоохранители обнаружили прощальную записку. В ней мужчина извинился за возможные неудобства и призвал не возлагать ответственность за его поступок на других.

На месте трагедии работают сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства и опрашивают очевидцев.

«Выражаем соболезнования близким погибшего», — говорится в сообщении горсовета.

На днях в Николаеве из разрушенного здания ОВА прыгнул парень. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. По факту смерти начато уголовное производство.

Тем временем в Киеве женщина погибла из-за падения с высоты. Она выпала из окна многоэтажки на улице Ревуцкого.

Дата публикации
Количество просмотров
2674
