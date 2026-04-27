Ярко-зеленая река во Львове испугала жителей: что выяснили специалисты (видео)
Во Львове река Зубра приобрела ярко-зеленый цвет, после чего экологи выехали на место и отобрали пробы воды.
В воскресенье, 26 апреля, жители Львова начали распространять в соцсетях видео с рекой Зубра, вода в которой стала ярко-зеленой. Вечером того же дня специалисты Государственной экологической инспекции уехали на место и отобрали пробы воды в районе улицы Гната Хоткевича.
Об этом LVIV.MEDIA рассказал заместитель начальника Госэкоинспекции во Львовской области Василий Стрищак.
По его словам, к моменту отбора проб интенсивной окраски уже не было.
«Вчера на основании многочисленных публикаций, которые были в СМИ, уезжала наша лаборатория со специалистами, отобрали пробы. В настоящее время проводятся лабораторные анализы. Единственное — отбирали вечером, и визуально уже не было такой расцветки, как было на публикациях, освещенных днем», — рассказал Стрищак.
Он подчеркнул, что явление длилось недолго: уже вечером воскресенья и утром понедельника у реки не было такого цвета.
В то же время чиновник подчеркнул, что говорить о наличии или отсутствии загрязнения можно будет только после лабораторных исследований.
«Есть ли загрязнение или нет — это мы можем сказать в конце недели по результатам лабораторных анализов. Мы, как государственный орган, должны говорить исключительно на языке цифр: есть установленные нормативы, сколько веществ, какие концентрации могут быть в воде», — отметил он.
Результаты анализов должны быть известны в конце недели.
Впоследствии во Львовском городском совете сообщили, что ярко-зеленый цвет воды, скорее всего, мог появиться из-за специальной краски, используемой для поиска утечек в системах водоснабжения и проверки сетей.
Такую краску могут применять коммунальные предприятия для безопасного тестирования сетей и уяснения, как соединены стоки и куда они попадают. В горсовете отметили, что это согласованная со специалистами практика, которая уже использовалась ранее и безопасна для окружающей среды.
В то же время, коммунальные структуры таких работ на выходных не проводили. Поэтому, по предположению горсовета, краску мог использовать кто-то из частных предприятий или искавших, где подключены их стоки.
Ранее сообщалось, что в результате российского удара по Черноморску в Черное море вылились тысячи тонн подсолнечного масла. В море возникло огромное пятно. В настоящее время продолжается оценка причиненного ущерба.