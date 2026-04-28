Вандалы поиздевались над фигурой Матери Божьей на Львовщине (фото)

Загрязненная фигура Матери Божьей в Жолкве / © Полиция Львовской области

В Жолкве на Львовщине полиция обнаружила акт вандализма на площади Вечевой, где неизвестные испачкали фигуру Матери Божьей. Правоохранители устанавливают личность злоумышленника.

Об этом сообщила полиция Львовской области.

Во время патрулирования территории 28 апреля патрульные полицейские зафиксировали факт загрязнения фигуры Матери Божьей, расположенной на площади Вечевой в Жолкве. В комментарии для ТСН.ua в полиции уточнили, что неизвестные облили ее кетчупом.

Сейчас идет определение правовой квалификации инцидента.

Правоохранители проводят мероприятия для установления лица, причастного к правонарушению, и привлечения его к ответственности.

Загрязненная фигура Матери Божьей в Жолкве / © из соцсетей

К слову, в марте во Львове полиция разыскала и оштрафовала за мелкое хулиганство женщину, которая на территории музея «Территория Террора» повредила мемориальные лампадки возле стендов с портретами погибших в Оленовке военнопленных. Нарушительница признала вину и извинилась за свой поступок.

