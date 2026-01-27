Резонансный удар по Бродам: в городе дым и резкий запах, детей отправили на дистанционку — что известно

Удар по Бродам 27 января

Сегодня, 27 января, российские войска совершили атаку на объект инфраструктуры в городе Броды Львовской области. В городе видны задымления, а местные власти отправили детей на дистанционку и призвали жителей ограничить пребывание на открытом воздухе.

Что же произошло в Бродах и есть ли основания для паники, выяснял ТСН.ua.

Куда попали

Официально местные власти и ГСЧС пишут об «объекте инфраструктуры». Судя по упоминаниям о нефтепродуктах и задымлениях, сначала в Сети предполагали, что речь идет о нефтебазе.

В НАК «Нафтогаз Украины» сообщили, что РФ атаковала объект критической инфраструктуры Группы Нафтогаз в западном регионе Украины. В результате попадания возник пожар.

«Из соображений безопасности, чтобы защитить людей и не допустили загрязнения окружающей среды, специалисты компании немедленно приостановили технологические процессы на объекте. На месте работают спасатели ГСЧС», — отметил глава правления НАК «Нефтегаз Украины» Сергей Корецкий.

В компании уточнили, что это уже 15-я целенаправленная атака на объекты Группы Нафтогаз только с начала месяца.

Но уже некоторые спикеры признают: РФ, вероятно, впервые ударила по инфраструктуре нефтепровода «Дружба», используемого для транспортировки российской нефти в Венгрию и Словакию.

В частности, об этом заявила нардепка от «Евросолидарности» Ирина Геращенко.

«РФ впервые за годы войны ударила по инфраструктуре нефтепровода „Дружба“, который до сих пор транспортирует российскую нефть в Венгрию и Словакию. В Бродах, где находится производственно-диспетчерская станция нефтепровода, большой пожар», — сообщила она.

Об ударе по нефтепроводу «Дружба» пишет и профильное издание Enkorr, отмечающее, что ранее атак по инфраструктуре нефтепровода «Дружба» на территории Украины не фиксировали.

Чем ударила РФ

Судя по сообщениям главы Львовской ОВА Козицкого и мониторинговых чатов, для удара РФ использовала свои беспилотники типа «Шахед».

Они пролетели тысячу км на Запад Украины от границы с РФ на Черниговщине или Сумщине.

О том, что летают в Украине уже почти как у себя дома, ранее жаловались в соцсетях. Президент Зеленский на днях заявлял, что недоволен эффективностью сбивания «Шахедов» и угрожал «выводами». Также Зеленский согласовал назначение нового заместителя командующего Воздушными силами — Павла Елизарова, которого неофициально называют «ответственным за Шахеды». Однако быстрого успеха, как видим, пока не видать.

Учеба в школах отменена

В Бродовском городском совете обратились к жителям.

«Пока дым ложится на город и ощутимо неприятный запах. Просим плотно закрыть окна и двери, по возможности ограничить передвижение по улицам. Сегодня обучение в школах отменено, а детские садики, уже принявшие воспитанников, будут работать с плотно закрытыми окнами и дверями. Сохраняйте спокойствие и позаботьтесь о родных», — написали в ведомстве.

В Бродовской территориальной громаде 27-28 января учебный процесс в заведениях общего среднего образования перевели на дистанционку, а в дошкольных заведениях создадут очередные группы.

Детские сады работают в специфическом режиме. Те заведения, куда родители успели привести малышей утром, перешли на герметичный режим: окна и двери заблокированы, прогулки на свежем воздухе отменили.

Есть ли угроза для жизни и здоровья

Начальник Львовской ОВА Максим Козицкий заявил, что по состоянию на 18:30, 27 января 2026 года, в селе Смильне и Бродах фиксируют незначительное превышение концентраций оксида углерода, сернистого ангидрида и сажи.

Броды и Смальное на карте

«Это превышение не представляет угрозы для здоровья. Концентрации диоксида азота — в пределах нормы. Концентрации керосина и формальдегида в пределах жилой зоны тоже в норме», — заверил он.

По словам Козицкого, на выезде продолжают работу специалисты Львовского областного центра контроля и профилактики болезней. Они постоянно мониторят качество воздуха.

В то же время Козицкий заверил, что ситуация контролируемая, а радиационный фон — в норме.

Советуют местным жителям

Глава Львовской ОВА советовал людям с хроническими заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, проживающих в Смильном, по возможности оставаться дома. Если нужно выйти на улицу — воспользуйтесь одноразовой маской.

Золочевский районный отдел «Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины» рекомендует во время пожаров и задымления:

плотно закрывать окна и двери,

без необходимости не выходить на улицу,

при необходимости пользоваться увлажненной маской или респиратором.

Особое внимание людям с хроническими заболеваниями дыхательной системы, астмой, хроническими бронхитами и сердечно-сосудистыми заболеваниями. В случае появления одышки или сильного кашля немедленно обращайтесь за помощью.

Выключите принудительную вентиляцию: Остановите системы, затягивающие воздух с улицы. Кондиционер можно использовать только если он работает в режиме рециркуляции (гоняет воздух внутри помещения).

По возвращении с улицы обязательно примите душ, промойте нос солевым раствором и прополощите горло. Одежду лучше сразу отправить в стирку.

Есть ли пострадавшие

Начальник Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что в результате атаки Бродовскую громаду жертв и пострадавших нет.

Какая ситуация сейчас

В местных пабликах жители делятся фото, как город Броды окутал черный смог.

Фото Pavlo Shudryk / Facebook-паблик «Броды: история у фото»

На опубликованных видео видно, что даже по состоянию на вечер пожар не стихает.

Ранее сообщалось, что над Львовом кружил российский дрон с камерой.

