Резонансный удар по Бродам: в городе дым и резкий запах, детей отправили на дистанционку — что известно
РФ атаковала объект «Нафтогаза» во Львовской области — вероятно, инфраструктуру нефтепровода «Дружба».
Сегодня, 27 января, российские войска совершили атаку на объект инфраструктуры в городе Броды Львовской области. В городе видны задымления, а местные власти отправили детей на дистанционку и призвали жителей ограничить пребывание на открытом воздухе.
Что же произошло в Бродах и есть ли основания для паники, выяснял ТСН.ua.
Куда попали
Официально местные власти и ГСЧС пишут об «объекте инфраструктуры». Судя по упоминаниям о нефтепродуктах и задымлениях, сначала в Сети предполагали, что речь идет о нефтебазе.
В НАК «Нафтогаз Украины» сообщили, что РФ атаковала объект критической инфраструктуры Группы Нафтогаз в западном регионе Украины. В результате попадания возник пожар.
«Из соображений безопасности, чтобы защитить людей и не допустили загрязнения окружающей среды, специалисты компании немедленно приостановили технологические процессы на объекте. На месте работают спасатели ГСЧС», — отметил глава правления НАК «Нефтегаз Украины» Сергей Корецкий.
В компании уточнили, что это уже 15-я целенаправленная атака на объекты Группы Нафтогаз только с начала месяца.
Но уже некоторые спикеры признают: РФ, вероятно, впервые ударила по инфраструктуре нефтепровода «Дружба», используемого для транспортировки российской нефти в Венгрию и Словакию.
В частности, об этом заявила нардепка от «Евросолидарности» Ирина Геращенко.
«РФ впервые за годы войны ударила по инфраструктуре нефтепровода „Дружба“, который до сих пор транспортирует российскую нефть в Венгрию и Словакию. В Бродах, где находится производственно-диспетчерская станция нефтепровода, большой пожар», — сообщила она.
Об ударе по нефтепроводу «Дружба» пишет и профильное издание Enkorr, отмечающее, что ранее атак по инфраструктуре нефтепровода «Дружба» на территории Украины не фиксировали.
Чем ударила РФ
Судя по сообщениям главы Львовской ОВА Козицкого и мониторинговых чатов, для удара РФ использовала свои беспилотники типа «Шахед».
Они пролетели тысячу км на Запад Украины от границы с РФ на Черниговщине или Сумщине.
О том, что летают в Украине уже почти как у себя дома, ранее жаловались в соцсетях. Президент Зеленский на днях заявлял, что недоволен эффективностью сбивания «Шахедов» и угрожал «выводами». Также Зеленский согласовал назначение нового заместителя командующего Воздушными силами — Павла Елизарова, которого неофициально называют «ответственным за Шахеды». Однако быстрого успеха, как видим, пока не видать.
Учеба в школах отменена
В Бродовском городском совете обратились к жителям.
«Пока дым ложится на город и ощутимо неприятный запах. Просим плотно закрыть окна и двери, по возможности ограничить передвижение по улицам. Сегодня обучение в школах отменено, а детские садики, уже принявшие воспитанников, будут работать с плотно закрытыми окнами и дверями. Сохраняйте спокойствие и позаботьтесь о родных», — написали в ведомстве.
В Бродовской территориальной громаде 27-28 января учебный процесс в заведениях общего среднего образования перевели на дистанционку, а в дошкольных заведениях создадут очередные группы.
Детские сады работают в специфическом режиме. Те заведения, куда родители успели привести малышей утром, перешли на герметичный режим: окна и двери заблокированы, прогулки на свежем воздухе отменили.
Есть ли угроза для жизни и здоровья
Начальник Львовской ОВА Максим Козицкий заявил, что по состоянию на 18:30, 27 января 2026 года, в селе Смильне и Бродах фиксируют незначительное превышение концентраций оксида углерода, сернистого ангидрида и сажи.
«Это превышение не представляет угрозы для здоровья. Концентрации диоксида азота — в пределах нормы. Концентрации керосина и формальдегида в пределах жилой зоны тоже в норме», — заверил он.
По словам Козицкого, на выезде продолжают работу специалисты Львовского областного центра контроля и профилактики болезней. Они постоянно мониторят качество воздуха.
В то же время Козицкий заверил, что ситуация контролируемая, а радиационный фон — в норме.
Советуют местным жителям
Глава Львовской ОВА советовал людям с хроническими заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, проживающих в Смильном, по возможности оставаться дома. Если нужно выйти на улицу — воспользуйтесь одноразовой маской.
Золочевский районный отдел «Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины» рекомендует во время пожаров и задымления:
плотно закрывать окна и двери,
без необходимости не выходить на улицу,
при необходимости пользоваться увлажненной маской или респиратором.
Особое внимание людям с хроническими заболеваниями дыхательной системы, астмой, хроническими бронхитами и сердечно-сосудистыми заболеваниями. В случае появления одышки или сильного кашля немедленно обращайтесь за помощью.
Выключите принудительную вентиляцию: Остановите системы, затягивающие воздух с улицы. Кондиционер можно использовать только если он работает в режиме рециркуляции (гоняет воздух внутри помещения).
По возвращении с улицы обязательно примите душ, промойте нос солевым раствором и прополощите горло. Одежду лучше сразу отправить в стирку.
Есть ли пострадавшие
Начальник Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что в результате атаки Бродовскую громаду жертв и пострадавших нет.
Какая ситуация сейчас
В местных пабликах жители делятся фото, как город Броды окутал черный смог.
На опубликованных видео видно, что даже по состоянию на вечер пожар не стихает.
Ранее сообщалось, что над Львовом кружил российский дрон с камерой.