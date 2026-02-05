На Львовщине нашли мертвой 14-летнюю девочку, которая исчезла по дороге в школу

Девочка, которую нашли мертвой во Львовской области / © Национальная полиция Украины

В Стрыйском районе Львовской области завершились поиски 14-летней девочки, которая ушла в школу и не вернулась. Несовершеннолетнюю нашли мертвой, начато уголовное производство.

Об этом сообщила полиция Львовской области.

Утром 5 февраля в полицию позвонила жительница Стрыйского района, которая сообщила об исчезновении своей дочери. Правоохранители сразу привлекли к поискам личный состав Стрыйского райуправления полиции.

По предварительным данным, 4 февраля примерно в 08:30 девочка вышла из дома, направляясь в школу, однако в учебном заведении так и не появилась. Мобильного телефона с собой у нее не было.

Во время проведения розыскных мероприятий полицейские нашли школьницу, однако, к сожалению, без признаков жизни. Окончательную причину смерти установят после проведения судебно-медицинской экспертизы.

По данному факту открыто уголовное производство. Сейчас следователи выясняют все причины и обстоятельства трагедии.

Правоохранители призывают в случае исчезновения ребенка немедленно обращаться на спецлинию 102 или через приложение 112.

