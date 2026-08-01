Найден мертвым в ТЦК: появились новые подробности смерти военнослужащего

Военнослужащие ТЦК / © Цензор.нет

Реклама

Военнослужащий, тело которого утром 1 августа обнаружили в помещении Первого отдела Яворовского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки в городе Мостиска на Львовщине, по предварительным данным, скончался в результате повешения.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола в Telegram со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Реклама

По его словам, погибшим является 48-летний Андрей Чиж, который проходил службу во взводе охраны ТЦК.

Реклама

«Около 07:00 его нашли повешенным в служебном кабинете № 3», — написал Глагола.

Он также сообщил, что в ходе осмотра места происшествия правоохранители изъяли мобильный телефон погибшего и петлю, сделанную из шнурка.

«Предсмертной записки не обнаружили», — отметил журналист.

По информации «Глаголы», тело военнослужащего было направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Реклама

«На данный момент правоохранительные органы рассматривают версию самоубийства, однако окончательные выводы будут сделаны после завершения всех следственных действий и получения результатов экспертизы», — сообщил он.

На данный момент от правоохранительных органов нет официального подтверждения обнародованных журналистом подробностей.

Напомним, ранее во Львовском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки сообщили о смерти военнослужащего в служебном помещении Первого отдела Яворовского РТЦК и СП в Мостисках. По предварительной информации, он совершил самоубийство.

Новости партнеров