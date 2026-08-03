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- Львов
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"Сделано в России": во львовском ТРЦ продавали брендовую одежду, произведенную оккупантами
После огласки в соцсетях о продаже вещей с маркировкой РФ и дате производства 2025 года, администрация ТРЦ Victoria Gardens заявила о полном изъятии этого товара арендатором.
В популярном львовском торгово-развлекательном центре Victoria Gardens разразился скандал из-за продажи одежды с бирками страны-агрессора. Вещи с маркировкой РФ и датой изготовления 2025 года обнаружили посетители.
Об этом сообщает Telegram-канал «Реальний Львів».
Фотографии товаров с маркировкой на русском языке быстро распространились по социальным сетям, вызвав возмущение среди горожан и пользователей Интернета. На этикетках четко видна страна происхождения и маркировка, датируемая уже временем полномасштабного вторжения.
Администрация ТРЦ Victoria Gardens оперативно отреагировала на общественный резонанс и провела проверку торговой точки.
«Арендатор немедленно изъял весь указанный товар из продажи. Сейчас такой одежды в магазине уже нет», — заверило руководство ТРЦ в своем официальном заявлении.
В настоящее время администрация торгового центра контролирует соблюдение требований законодательства о запрете импорта и продажи товаров, связанных с государством-агрессором.
Напомним, в Украине до сих пор продают российскую косметику и работает франшиза из РФ. Россияне маскируют свои бренды под «товары из Европы».