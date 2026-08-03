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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Львов
Количество просмотров
881
Время на прочтение
1 мин

"Сделано в России": во львовском ТРЦ продавали брендовую одежду, произведенную оккупантами

После огласки в соцсетях о продаже вещей с маркировкой РФ и дате производства 2025 года, администрация ТРЦ Victoria Gardens заявила о полном изъятии этого товара арендатором.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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ТРЦ Victoria Gardens

ТРЦ Victoria Gardens / Фото: Victoria Gardens

В популярном львовском торгово-развлекательном центре Victoria Gardens разразился скандал из-за продажи одежды с бирками страны-агрессора. Вещи с маркировкой РФ и датой изготовления 2025 года обнаружили посетители.

Об этом сообщает Telegram-канал «Реальний Львів».

Фотографии товаров с маркировкой на русском языке быстро распространились по социальным сетям, вызвав возмущение среди горожан и пользователей Интернета. На этикетках четко видна страна происхождения и маркировка, датируемая уже временем полномасштабного вторжения.

Администрация ТРЦ Victoria Gardens оперативно отреагировала на общественный резонанс и провела проверку торговой точки.

«Арендатор немедленно изъял весь указанный товар из продажи. Сейчас такой одежды в магазине уже нет», — заверило руководство ТРЦ в своем официальном заявлении.

В львовском ТРЦ Victoria Gardens убрали из продажи одежду с российскими бирками

В львовском ТРЦ Victoria Gardens убрали из продажи одежду с российскими бирками

В львовском ТРЦ Victoria Gardens убрали из продажи одежду с российскими бирками

В львовском ТРЦ Victoria Gardens убрали из продажи одежду с российскими бирками

В настоящее время администрация торгового центра контролирует соблюдение требований законодательства о запрете импорта и продажи товаров, связанных с государством-агрессором.

Напомним, в Украине до сих пор продают российскую косметику и работает франшиза из РФ. Россияне маскируют свои бренды под «товары из Европы».

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Дата публикации
Количество просмотров
881
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