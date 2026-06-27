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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Львов
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209
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На Львовщине столкнулись три автомобиля: травмирован ребенок (фото)

В результате ДТП в Бродах травмирован четырехлетний мальчик.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Авария в Бродах.

Авария в Бродах.

Накануне в городе Броды Золочевского района Львовской области произошла авария. Травмирован четырехлетний мальчик.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции во Львовской области.

Произошло столкновение автомобиля Peugeot, за рулем которого находился 73-летний водитель, и автомобиля Ford под управлением 34-летней водительницы. После этого Ford отбросило на автомобиль Volkswagen E-Golf, который в момент столкновения стоял на полосе движения.

В результате ДТП четырехлетний пассажир Ford Fiesta получил телесные повреждения. Ребенок был госпитализирован.

По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения. Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Как сообщалось, во Львовской области парень жестоко убил мать, а затем на скорости устроил смертельное ДТП. После преступления вождь Audi не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с автомобилем Volkswagen.

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Дата публикации
Количество просмотров
209
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