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На Львовщине столкнулись три автомобиля: травмирован ребенок (фото)
В результате ДТП в Бродах травмирован четырехлетний мальчик.
Накануне в городе Броды Золочевского района Львовской области произошла авария. Травмирован четырехлетний мальчик.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции во Львовской области.
Произошло столкновение автомобиля Peugeot, за рулем которого находился 73-летний водитель, и автомобиля Ford под управлением 34-летней водительницы. После этого Ford отбросило на автомобиль Volkswagen E-Golf, который в момент столкновения стоял на полосе движения.
В результате ДТП четырехлетний пассажир Ford Fiesta получил телесные повреждения. Ребенок был госпитализирован.
По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения. Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.
Как сообщалось, во Львовской области парень жестоко убил мать, а затем на скорости устроил смертельное ДТП. После преступления вождь Audi не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с автомобилем Volkswagen.