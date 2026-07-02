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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Львів
Кількість переглядів
343
Час на прочитання
2 хв

В Україні зафіксували два випадки зараження небезпечною хворобою: що відомо

Перші симптоми тропічної малярії з’явилися вже через два дні після повернення із Занзібару.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
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Тропічна малярія

Тропічна малярія / © із соцмереж

На Львівщині виявили ще два випадки тропічної малярії. Захворювання підтвердили у двох жінок, які нещодавно повернулися з відпочинку на острові Занзібар у Танзанії.

Про це повідомила генеральна директорка Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Тімко-Іванченко.

За її словами, паразитологи Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб лабораторно підтвердили тропічну малярію. Наразі пацієнтки отримують медичну допомогу у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні.

Перші симптоми з’явилися вже через два дні після повернення з подорожі. Спочатку жінки відчули ознаки, схожі на застуду, однак згодом у них підвищилася температура, виникли озноб і головний біль.

Переносниками збудників малярії є комарі, а Танзанія належить до країн, де це захворювання широко поширене. Перед поїздкою до таких регіонів варто заздалегідь звернутися до медиків для призначення протималярійних препаратів. Водночас вакцини від малярії в Україні наразі немає. Для лікування використовують спеціальні лікарські засоби.

Тімко-Іванченко закликала мандрівників користуватися засобами для захисту від укусів комарів і не зволікати зі зверненням до лікаря у разі погіршення самопочуття.

Від початку 2026 року на Львівщині вже зареєстрували чотири випадки тропічної малярії, і всі вони пов’язані з поїздками на Занзібар.

Нагадаємо, раніше фахівці закликали звертати особливу увагу на специфічні зміни в рухливості пальців рук, адже цей неочевидний фізичний дискомфорт може виявитися першим сигналом розвитку важкого хронічного захворювання.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
343
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