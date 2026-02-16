Убийство детей во Львовской области: полиция допрашивает жену погибшего, которая вернулась в Украину

Полиция Львовской области / © ГУ Национальной Львовской полиции

Жена мужчины, который убил своих детей и совершил самоубийство в селе Станиславчик Золочевского района Львовской области, уже вернулась в Украину. Сейчас ее допрашивают правоохранители.

Об этом пишет «Укринформ» со ссылкой на комментарий пресс-службы ГУ Национальной полиции во Львовской области.

Кроме супруги погибшего, прибывшей в Украину из-за границы, правоохранители также проводят опрос родных и знакомых семьи, в которой произошла трагедия.

Также в пресс-службе областной полиции Львовщины отметили, что охотничье ружье, из которого погибший произвел выстрелы, было зарегистрировано, он имел на него разрешение.

Семья, в которой произошла трагедия, не состояла в учете в социальных службах.

На данный момент назначены экспертизы на наличие алкоголя или других веществ в крови погибшего.

Продолжается досудебное расследование.

Что предшествовало

Напомним, житель Львовщины застрелил двух своих детей и покончил с собой.

По данным следствия, около 21:25 бабушка услышала звуки выстрелов в соседней комнате. Когда женщина туда зашла, то обнаружила без признаков жизни 13-летнего внука, 15-летнюю внучку и их 42-летнего отца. Она сразу вызвала полицию.

В Сети распространили фото брата и сестры, которых застрелил отец.

В школе, где учились дети, сообщили, что семья считалась благополучной, на учете социальных служб не состояла. Учителя и одноклассники шокированы трагедией, в учебном заведении готовятся оказать психологическую поддержку ученикам и педагогам.