Мужчина на Львовщине жестоко убил беременную сожительницу и друга: заподозрил, что они любовники

На Львовщине мужчину осудили за двойное убийство / © pixabay.com

Яворовский районный суд вынес приговор по резонансному делу о двойном убийстве, произошедшем весной 2024 года во Львовской области.

Обвиняемый, 57-летний водитель местного предприятия, собственноручно лишил жизни свою гражданскую жену и общего знакомого.

Об этом говорится в приговоре суда.

Что известно о трагедии на Львовщине

Трагедия разыгралась 29 марта 2024 года в частном доме на Львовщине. В тот день к обвиняемому и его сожительнице пришел общий друг. Компания распивала спиртное: сначала спирт, а затем — водку и пиво.

Около 21:00 между мужчинами возник конфликт. Обвиняемый заявил, что сожительница изменяет ему с этим другом еще с января. Под влиянием алкоголя и ревности он набросился на соперника.

Жестокость, которая шокировала экспертов

По материалам суда, нападавший действовал с особой жестокостью. Сначала он избил конкурента руками и ногами, вызвав многочисленные переломы ребер и кровоизлияния в мозг. Когда тот упал, обвиняемый задушил его руками.

После этого мужчина переключился на сожительницу. Он приказал женщине лечь в кровать, где нанес ей серию ударов по голове и туловищу, а затем также задушил.

«В порыве гнева я подошел к жене, которая была на кухне, и крикнул: "Иди ложись в постель". В постели нанес ей удары, был пьян и очень зол из-за того, что она изменяла. Утром увидел, что она лежит рядом избитая и не дышит. Друг лежал мертвый на полу возле входной двери», — говорится в показаниях подсудимого.

Ужасным фактом стало то, что согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, убитая 41-летняя женщина находилась на 12-13 неделе беременности. Обвиняемый в суде заявил, что не знал об этом.

Доказательства и приговор

Несмотря на то, что убийца сам сообщил соседке о «двух трупах» утром, в суде он пытался убедить, что не помнит всех деталей из-за опьянения. Однако ДНК-экспертизы подтвердили его вину: следы крови обеих жертв были найдены на его свитере, джинсах и ботинках.

Суд принял во внимание:

Отягчающие обстоятельства: совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения и убийство лица пожилого возраста (потерпевшему было 69 лет).

Смягчающие обстоятельства: искреннее раскаяние, отсутствие предыдущих судимостей и состояние здоровья (мужчина перенес инфаркт).

Решение суда: Коллегия судей признала мужчину виновным по п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство двух лиц). Ему назначено наказание в виде 12 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Также суд частично удовлетворил гражданский иск сестры убитой женщины, обязав осужденного выплатить 100 000 гривен морального ущерба.

До вступления приговора в законную силу осужденный будет оставаться под стражей.

