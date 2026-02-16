На Львовщине мужчину оштрафовали на 68 тыс. грн из-за показаний счетчика

Жителя Львовщины оштрафовали из-за махинаций со счетчиком / © УНИАН

Во Львовской области на 68 тыс. грн оштрафовали мужчину из-за махинаций с показателями газового счетчика.

Об этом говорится в приговоре Пустомытовского районного суда Львовской области.

Как мужчина «экономил» на газе

Инцидент произошел в селе Давыдов Львовской области. Как установил суд, местный житель решил существенно уменьшить свои счета за голубое топливо. Для этого он прибегнул к грубому вмешательству в работу газового счетчика:

отклеил и повторно наклеил контрольную ленту;

демонтировал заводскую пломбу;

снял крышку и с помощью «посторонних твердых предметов» открутил показатели обратно.

Благодаря таким манипуляциям реальный показатель в 4 874 м³ превратился в 3 807 м³.

Понимая, что самостоятельно легализовать эти цифры будет трудно, мужчина обратился к своей знакомой, которая ранее работала в ПАО «Львовгаз». Женщина согласилась помочь: через чат-бот в Viber она подала заниженные показатели, «списав» таким образом 1 067 кубометров газа.

Мужчина признал, что обманывал

Убытки, нанесенные Львовскому филиалу ООО «Газораспределительные сети Украины», оценили в 7 917 гривен. Однако схема быстро раскрылась, и вместо экономии фигуранты оказались на скамье подсудимых по статье о мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Обвиняемый мужчина решил не спорить с правосудием и заключил соглашение о признании виновности с прокурором.

Суд принял это во внимание:

полное признание вины;

наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка;

отсутствие предыдущих судимостей.

Решение суда

Пустомытовский районный суд утвердил соглашение о признании виновности.

Признать виновным по ч. 2 ст. 190 УК Украины (мошенничество).

Назначить наказание в виде штрафа в размере 68 000 гривен.