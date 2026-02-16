- Дата публикации
-
- Категория
- Львов
- Количество просмотров
- 43
- Время на прочтение
- 2 мин
На Львовщине мужчину оштрафовали на 68 тыс. грн из-за показаний счетчика
Житель Львовщины решил "экономить" на оплате коммунальных услуг и поплатился.
Во Львовской области на 68 тыс. грн оштрафовали мужчину из-за махинаций с показателями газового счетчика.
Об этом говорится в приговоре Пустомытовского районного суда Львовской области.
Как мужчина «экономил» на газе
Инцидент произошел в селе Давыдов Львовской области. Как установил суд, местный житель решил существенно уменьшить свои счета за голубое топливо. Для этого он прибегнул к грубому вмешательству в работу газового счетчика:
отклеил и повторно наклеил контрольную ленту;
демонтировал заводскую пломбу;
снял крышку и с помощью «посторонних твердых предметов» открутил показатели обратно.
Благодаря таким манипуляциям реальный показатель в 4 874 м³ превратился в 3 807 м³.
Понимая, что самостоятельно легализовать эти цифры будет трудно, мужчина обратился к своей знакомой, которая ранее работала в ПАО «Львовгаз». Женщина согласилась помочь: через чат-бот в Viber она подала заниженные показатели, «списав» таким образом 1 067 кубометров газа.
Мужчина признал, что обманывал
Убытки, нанесенные Львовскому филиалу ООО «Газораспределительные сети Украины», оценили в 7 917 гривен. Однако схема быстро раскрылась, и вместо экономии фигуранты оказались на скамье подсудимых по статье о мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц.
Обвиняемый мужчина решил не спорить с правосудием и заключил соглашение о признании виновности с прокурором.
Суд принял это во внимание:
полное признание вины;
наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка;
отсутствие предыдущих судимостей.
Решение суда
Пустомытовский районный суд утвердил соглашение о признании виновности.
Признать виновным по ч. 2 ст. 190 УК Украины (мошенничество).
Назначить наказание в виде штрафа в размере 68 000 гривен.