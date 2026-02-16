Выстрелы услышала бабушка: появились детали жестокого убийства двух детей на Львовщине

Полиция и медики на месте убийства детей во Львовской области / © Полиция Львовской области

После того, как во Львовской области 42-летний мужчина расстрелял собственных детей из охотничьего ружья и покончил с собой, прокуратура раскрыла первые детали расследования и назвала возможные причины кровавой драмы.

Об этом рассказал начальник отдела защиты интересов детей и противодействия домашнему насилию Львовской областной прокуратуры Юрий Матлах, сообщает «Суспільне Львів».

По словам Матлаха, примерно в 21:25 бабушка услышала звуки выстрелов из соседней комнаты. Когда она зашла туда, то увидела без признаков жизни своего 13-летнего внука, 15-летнюю внучку и их 42-летнего отца и немедленно вызвала полицию.

Следователи установили, что мужчина застрелил детей из зарегистрированного гладкоствольного охотничьего ружья, после чего совершил самоубийство.

Возможные мотивы убийства и самоубийства

«Возможные мотивы указанного преступления проверяют. Среди них в том числе и предыдущие конфликты возможные в семье. Изъяты мобильные телефоны и проверяются их переписки, какие были контакты в семье, какое было окружение, а также другие версии», — рассказал представитель областной прокуратуры.

Что известно о семье?

Там также выяснили, что дети жили вместе с отцом и бабушкой — матерью погибшего. Мать детей находится на заработках в Польше, ей уже сообщили о трагедии.

Семья ранее не попадала в поле зрения правоохранителей или социальных служб. По словам Матлаха, ее считали благополучной и имевшей прочные социальные связи, а односельчане не замечали между родственниками никаких конфликтов.

Сейчас идет расследование по статье об умышленном убийстве двух детей а также по статье об убийстве с пометкой «самоубийство».

Напомним, 15 февраля стало известно, что в селе Станиславчик на Львовщине 42-летний мужчина застрелил двух своих детей в возрасте 13 и 15 лет из охотничьего ружья, после чего покончил с собой. Правоохранители прибыли на место после сообщения о выстрелах. Полиция открыла уголовное производство для выяснения всех обстоятельств.