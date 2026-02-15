Отец застрелил детей и покончил с жизнью: ужасная трагедия во Львовской области

Мужчина застрелил детей / © Pixabay

В селе Станиславчик Золочевского района Львовской области произошло трагическое событие — погибли двое детей и их отец.

Об этом сообщил официальный телеграмм-канал главы Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

По состоянию на 22:45 15 февраля правоохранители обнаружили тела двоих детей 13 и 15 лет, а также их 42-летнего отца. По предварительной информации следствия, мужчина застрелил детей из охотничьего ружья, после чего совершил самоубийство.

Обстоятельства трагедии выясняются. На месте работают следственно-оперативная группа, криминалисты и другие профильные службы. По факту происшествия возбуждено уголовное производство.

Полиция двойного убийства. / © Полиция Львовской области

В местной службе по делам детей отметили, что семью характеризовали как благополучную. На учете в социальных службах она не состояла.

По факту трагедии начато уголовное производство по п.1, п.2 ч.2 ст.115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины и ч.1 ст.115 (умышленное убийство) с примечанием самоубийство. Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают все происшествия. Процессуальное руководство осуществляет Львовская областная прокуратура.

