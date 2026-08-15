Создавала уникальные вытынанки: внезапно умерла известная художница Дарья Алешкина

Дарья Алешкина / © из соцсетей

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В субботу, 15 августа, умерла Дарья Алешкина, которая создавала вытынанки и популяризировала это искусство в мире. Ее работы были представлены на выставках в 22 странах. Женщине было 44 года.

Об этом сообщил в Facebook мужчина художницы и музыкант Гордий Старух.

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«Сегодня (15 августа, — ред.) моя любящая жена и мать троих моих детей, художница мирового уровня внезапно отошла в вечность», — написал Гордей Старух.

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На смерть Дарьи Алешкиной отреагировал глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

«Львовщина и все наше государство потеряло чрезвычайно талантливую художницу, которая своим творчеством соединяла украинскую традицию с современным искусством. Ее вытынанки знают далеко за пределами Украины. В них оживает наша культура, память, символы и красота, которую Дария умела увидеть и передать другим. Ее работы помогают людям в разных странах открывать для себя богатство нашей культуры», — написал чиновник.

О том, где и когда состоится чин прощания и похорон Дарии Алешкиной, Гордий Старух пообещал написать позже.

Что известно о Дарье Алешкиной

Дарья Алешкина родилась в Киеве в семье украинских скульпторов Олексы и Людмилы Алешкиных. Однако ее детство прошло в Винницкой области, в селе Букатинка Могилев-Подольского района. Образование получила во Львовской национальной академии искусств по специальности монументально-декоративная скульптура.

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Дарья Алешкина известна тем, что возродила и популяризировала древнее украинское ремесло вытынанки. Художница создавала ажурные панно, которые достигали 5 метров. Ее работы были представлены на выставках в Польше, Германии, Франции, Южной Корее, Канаде, США, Бельгии, Австрии, Швейцарии, Италии, Испании, Чехии, Дании и других странах.

Произведения Дарьи Алешкиной украшали штаб-квартиру ООН в Швейцарии. Она также сотрудничала с ювелирным брендом Cartier и французским декоратором Изабель Даэрон.

Напомним, ранее священник дал четкий ответ, что делать с вещами человека после его смерти.

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