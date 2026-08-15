Створювала унікальні витинанки: раптово померла відома мисткиня Дарія Альошкіна

Дарія Альошкіна / © із соцмереж

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У суботу, 15 серпня, померла Дарія Альошкіна, яка створювала витинанки та популяризувала це мистецтво у світі. Її роботи були представлені на виставках у 22 країнах. Жінці було 44 роки.

Про це повідомив у Facebook чоловік художниці та музикант Гордій Старух.

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«Сьогодні (15 серпня, — ред.) моя любляча дружина, та матір трьох моїх дітей, мисткиня світового рівня раптово відійшла у засвіти», — написав Гордій Старух.

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На смерть Дарії Альошкіної відреагував очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

«Львівщина і вся наша держава втратила надзвичайно талановиту мисткиню, яка своєю творчістю поєднувала українську традицію із сучасним мистецтвом. Її витинанки знають далеко за межами України. У них оживає наша культура, пам’ять, символи та краса, яку Дарія вміла побачити й передати іншим. Її роботи допомагають людям у різних країнах відкривати для себе багатство нашої культури», — написав посадовець.

Про те, де та коли відбудеться чин прощання та похорону Дарії Альошкіної, Гордій Старух пообіцяв написати згодом.

Що відомо про Дарію Альошкіну

Дарія Альошкіна народилась у Києві в родині українських скульпторів Олекси та Людмили Альошкіних. Проте її дитинство минуло на Вінниччині, у селі Букатинка Могилів-Подільського району. Освіту здобула в Львівській національній академії мистецтв за спеціальністю монументально-декоративна скульптура.

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Дарія Альошкіна відома тим, що відродила і популяризувала давнє українське ремесло витинанки. Мисткиня створювала ажурні панно, які сягали 5 метрів. Її роботи були представлені на виставках у Польщі, Німеччині, Франції, Південній Кореї, Канаді, США, Бельгії, Австрія, Швейцарії, Італії, Іспанії, Чехії, Данії та інших країнах.

Витвори Дарії Альошкіної прикрашали штаб-квартиру ООН у Швейцарії. Також вона співпрацювала з ювелірним брендом Cartier та французькою декораторкою Ізабель Даерон.

Нагадаємо, раніше священник дав чітку відповідь, що робити з речами людини після її смерті.

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