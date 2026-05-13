Новые подробности вспышки сальмонеллеза во Львове: что могло спровоцировать массовое отравление
Появились новые детали отравления в детском саду №183 во Львове. Сальмонеллез подтвердили у 22 человек, а вероятной причиной вспышки назвали неправильно приготовленные куриные нагетсы.
Об этом сообщили в Львовском областном центре контроля и профилактики болезней.
По состоянию на 12 мая среди больных — 18 детей, двое работников детсада и еще двое взрослых, контактировавших с инфицированными дома. У 19 человек состояние нуждалось в госпитализации.
«Диагноз у всех один – сальмонеллезная инфекция», – рассказала BBC News Украина заведующая отделом готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации Ирина Кулиш.
По данным эпидемиологического расследования, возбудителем инфекции стала сальмонелла. Вероятно, дети и взрослые заразились после употребления куриных наггетсов, недостаточно термически обработанных.
Как пояснила Кулиш со ссылкой на заключение Госпотребслужбы во Львовской области, в заведении не придерживались технологии приготовления этого блюда.
Что известно о сальмонеллезе
Сальмонеллез – это острая кишечная инфекция, которая может передаваться через зараженную пищу, воду или бытовые поверхности. Чаще всего источником инфекции становятся продукты животного происхождения, в частности, мясо птицы и яйца, если их неправильно хранили или недостаточно термически обработали.
Среди основных симптомов – повышение температуры, тошнота, рвота, боль в животе и диарея.
Ранее сообщалось, что в детском саду Львова зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции после употребления блюда из куриного филе. Сначала речь шла о более чем двух десятках случаев отравления, впоследствии медики подтвердили диагноз — сальмонеллезная инфекция.