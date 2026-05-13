Новые подробности вспышки сальмонеллеза во Львове: что могло спровоцировать массовое отравление

Во львовском детсаду №183 количество больных сальмонеллезом возросло до 22. По предварительным выводам эпидемиологов, вспышка инфекции могла произойти из-за куриных нагетсов, которые приготовили с нарушением технологии.

Об этом сообщили в Львовском областном центре контроля и профилактики болезней.

По состоянию на 12 мая среди больных — 18 детей, двое работников детсада и еще двое взрослых, контактировавших с инфицированными дома. У 19 человек состояние нуждалось в госпитализации.

«Диагноз у всех один – сальмонеллезная инфекция», – рассказала BBC News Украина заведующая отделом готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации Ирина Кулиш.

По данным эпидемиологического расследования, возбудителем инфекции стала сальмонелла. Вероятно, дети и взрослые заразились после употребления куриных наггетсов, недостаточно термически обработанных.

Как пояснила Кулиш со ссылкой на заключение Госпотребслужбы во Львовской области, в заведении не придерживались технологии приготовления этого блюда.

Что известно о сальмонеллезе

Сальмонеллез – это острая кишечная инфекция, которая может передаваться через зараженную пищу, воду или бытовые поверхности. Чаще всего источником инфекции становятся продукты животного происхождения, в частности, мясо птицы и яйца, если их неправильно хранили или недостаточно термически обработали.

Среди основных симптомов – повышение температуры, тошнота, рвота, боль в животе и диарея.

Ранее сообщалось, что в детском саду Львова зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции после употребления блюда из куриного филе. Сначала речь шла о более чем двух десятках случаев отравления, впоследствии медики подтвердили диагноз — сальмонеллезная инфекция.

