Мужчина напал на военного ТЦК с топором: суд принял неожиданное решение

На Львовщине вынесли приговор мужчине, напавшему на работника ТЦК с топором-киркой.

Руслана Сивак
Топор

Во Львовской области Стрыйский горрайонный суд назначил три года лишения свободы местному жителю за нападение на военнослужащего территориального центра комплектования, однако освободил его от тюрьмы с испытательным сроком.

Об этом стало известно из приговора суда, обнародованного в Едином государственном реестре судебных решений в мае 2026 года, пишет NTA.

Что известно о деле

Событие произошло 9 декабря 2025 в Стрые. По данным следствия, при попытке военных ТЦК проверить документы у 52-летнего Валентина М. между ними возник словесный конфликт. Муж ударил военного топором-киркой в грудь, легко его ранил и скрылся. Впоследствии нападавшего поймали.

Обвиняемый объяснил свои действия тем, что в тот день возвращался с работы на велосипеде, когда его подрезал автомобиль ТЦК. По словам мужчины, он начал убегать, а когда увидел преследователя, достал из рюкзака инструмент.

«Отмахиваться и ударил работника ТЦК в область груди, после чего скрылся», — цитирует приговор слова подсудимого.

В зале суда Валентин М. заявил, что сожалеет о содеянном и выразил готовность выплатить 20 тысяч гривен морального ущерба. Пострадавший военный подал гражданский иск на сумму 400 тысяч гривен. Он отметил, что после удара почувствовал боль и увидел кровь, из-за чего был госпитализирован. Отсутствие записи инцидента объяснили тем, что «все развивалось очень быстро и его [бодикамеру] не успели включить».

Решение суда

Судья Назар Янов, изучив материалы дела, признал мужчину виновным в совершении правонарушения по ч. 2 ст. 350 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении должностного лица). При вынесении решения было учтено, что к моменту рассмотрения дела обвиняемый уже проходит военную службу.

Согласно решению суда, мужчине назначен три года лишения свободы, однако его освободили от отбывания основного наказания с испытательным сроком на два года. Также осужденного обязали выплатить потерпевшему 50 тысяч гривен в качестве компенсации за моральный ущерб. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

