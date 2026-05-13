Малышей накормили полусырой курицей: в детском саду Львова вспышка сальмонеллеза

В одном из детских садов Львова фиксируют вспышку сальмонеллеза. Кишечная инфекция случилась у детей, вероятно, из-за блюда из куриного филе. Зафиксировано более двух десятков случаев отравлений.

Об этом сообщают в Львовском областном центре контроля и профилактики болезней.

Эпидемиологам удалось установить причину острой кишечной инфекции среди детей во Львове. По состоянию на 12 мая зафиксировано 22 случая заболевания: 18 — среди детей, 2 — среди работников учреждения и еще 2 случая — среди взрослых, контактировавших с больными.

Во Львовской областной инфекционной больнице на стационаре находятся 19 человек, двое лечатся амбулаторно. Четыре человека уже выписаны из стационара.

«По результатам эпидемиологического расследования и лабораторных исследований установлен возбудитель вспышки — Salmonella enteritidis. Вероятным фактором передачи стало блюдо из куриного филе, недостаточно термически обработанное», — пишут эпидемиологи.

В полиции сообщили, что по факту отравления детей открыли уголовное производство. Там назначили дополнительные экспертизы, ведь все дети с сальмонеллезом — из одного детского сада.

Уголовное производство было открыто по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений). Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Сальмонеллез — это острая кишечная инфекция, которая передается через зараженные продукты. Среди основных симптомов:

повышение температуры;

тошнота;

рвота;

боль в животе;

диарея.

В детском саду, где произошла вспышка инфекции, провели дезинфекцию помещений и напомнили о санитарно-гигиенических и противоэпидемических требованиях.

Чтобы избежать сальмонеллеза, нужно регулярно мыть руки с мылом, термически обрабатывать продукты, употреблять чистую воду и соблюдать условия хранения продуктов. При появлении симптомов — сразу обращайтесь к врачу.

