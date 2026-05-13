Нові подробиці спалаху сальмонельозу у Львові: що могло спричинити масове отруєння

Отруєння (ілюстративне фото) / © Associated Press

У львівському дитсадку №183 кількість хворих на сальмонельоз зросла до 22. За попередніми висновками епідеміологів, спалах інфекції міг статися через курячі нагетси, які приготували з порушенням технології.

Про це повідомили у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Станом на 12 травня серед хворих — 18 дітей, двоє працівників дитсадка та ще двоє дорослих, які контактували з інфікованими вдома. У 19 людей стан потребував госпіталізації.

«Діагноз у всіх один — сальмонельозна інфекція», — розповіла BBC News Україна завідувачка відділу готовності та реагування на надзвичайні ситуації Ірина Куліш.

За даними епідеміологічного розслідування, збудником інфекції стала сальмонела. Ймовірно, діти та дорослі заразилися після вживання курячих нагетсів, які були недостатньо термічно оброблені.

Як пояснила Куліш із посиланням на висновок Держспоживслужби у Львівській області, в закладі не дотрималися технології приготування цієї страви.

Що відомо про сальмонельоз

Сальмонельоз — це гостра кишкова інфекція, яка може передаватися через заражену їжу, воду або побутові поверхні. Найчастіше джерелом інфекції стають продукти тваринного походження, зокрема м’ясо птиці та яйця, якщо їх неправильно зберігали або недостатньо термічно обробили.

Серед основних симптомів — підвищення температури, нудота, блювання, біль у животі та діарея.

Раніше повідомлялося, що в дитсадку Львова зафіксували спалах гострої кишкової інфекції після вживання страви з курячого філе. Спочатку йшлося про понад два десятки випадків отруєння, згодом медики підтвердили діагноз — сальмонельозна інфекція.

