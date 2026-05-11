Взял ребенка в заложники, убегая от ТЦК: во Львове суд решил, что делать с мужчиной

Мужчина, который во Львове взял в заложницы 13-летнюю девочку / © Игорь Зинкевич / Facebook

Во Львове 11 мая суд избрал строжайшую меру пресечения мужчине, который пытался избежать встречи с представителями ТЦК и СП, используя 13-летнюю девочку как живой щит. Злоумышленник угрожал девочке ножом, пока военные не пригрозили применить оружие.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

43-летнего жителя Львова суд взял под стражу без права внесения залога.

По данным прокуратуры, 9 мая мужчина увидел правоохранителей и представителей ТЦК, которые проводили мероприятия по оповещению населения. По словам прокурора Франковской окружной прокуратуры Юлии Серегиной, подозреваемый, пытаясь убежать, обратил внимание на компанию подростков, среди которых была 13-летняя девочка.

«Убегая от последних, (подозреваемый — ред.) заметил группу подростков и, в частности, малолетнюю потерпевшую, 13-летнего ребенка. Подбежав к последней, угрожая ножом, удерживал ребенка«, — сказала Серегина.

Сам мужчина пока не озвучил своей позиции и отказался от каких-либо комментариев. Представительница обвинения также не стала подробно высказываться по этому поводу, объяснив это тем, что разглашение отдельных данных может повредить досудебному расследованию.

Серегина отметила, что суд согласился с аргументами прокуратуры и избрал для мужчины самую строгую меру пресечения.

Во Львовской областной прокуратуре уточнили, что подозреваемый силой удерживал ребенка и не позволял ему уйти. По данным следствия, он отпустил девочку только после предупреждения военнослужащих ТЦК о возможном применении оружия для ее освобождения. К счастью, ребенок не пострадал.

После инцидента мужчину задержали и объявили ему подозрение в незаконном лишении свободы малолетнего лица.

