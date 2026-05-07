Во Львове уволили учительницу, которая травила сына военного

Учительницу школы №13 во Львове, которая травила сына военного, уволили с работы. Она систематически называла школьника «тупым» и «дебилом», упрекая в том, что отец якобы не уделяет ребенку достаточно внимания из-за службы на фронте.

Об увольнении учительницы сообщил директор департамента образования и культуры Львовского городского совета Андрей Закалюк.

По его словам, после огласки скандальной ситуации в профильном департаменте Львовского горсовета детально изучили все обстоятельства, пообщались с участниками ситуации и провели внутреннюю проверку.

«По состоянию на сегодня учительница уже не работает в этом учебном заведении. Понедельник был ее последним рабочим днем», — сообщил Закалюк.

Он добавил, что за ненадлежащее реагирование и нарушения во время внутреннего рассмотрения ситуации выговоры получили администрация школы, практический психолог, классный руководитель и социальный педагог.

«Спасибо всем неравнодушным, кто обратил внимание на эту ситуацию. Безопасность детей, их достоинство и доверие родителей к школе — это безусловный приоритет», — заверил главный педагог города.

При этом он призвал всех быть ответственными в публичных оценках.

«За каждой ситуацией стоят люди, а любые выводы должны основываться на проверенной информации, которая требует времени для выяснения всех обстоятельств со всех сторон. Делаем выводы. И должны сделать все, чтобы подобные ситуации не повторялись», — подытожил Андрей Закалюк.

Скандал с буллингом сына военного в школе — что известно

Ранее отец семиклассника, который учится в школе №13 во Львове, военнослужащий Нацгвардии Олег Звозда заявил, что учительница украинского языка и литературы публично оскорбляла его сына, называя «тупым» и «дебилом», и связывала это с отсутствием отца, который находится на фронте.

Об инциденте сообщил журналист Роман Онишкевич, обнародовав обращение отца. Военный также заявил, что администрация школы вместо надлежащего реагирования вызвала ребенка на разговор без предупреждения родителей, что он расценил как давление.

Напомним, после огласки скандальной ситуации в департаменте образования Львовского горсовета создали комиссию для проверки обстоятельств.

