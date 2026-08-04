На очах у 17-річного сина: на Львівщині п’яний водій Mercedes на смерть збив військового у відпустці

П’яний за кермом позбавив життя воїна ЗСУ: деталі смертельної аварії у Золочівському районі

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На Львівщині 68-річний керманич Mercedes-Benz Sprinter п’яним виїхав на узбіччя та збив 38-річного пішохода. Загиблий був діючим військовослужбовцем ЗСУ, який перебував у відпустці. Трагедія сталася на очах у його 17-річного сина.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі та Головному управлінні Нацполіції у Львівській області.

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Трагічний інцидент стався сьогодні, 4 серпня, близько 13:00 у селі Суховоля Золочівського району. Там 68-річний водій автомобіля Mercedes-Benz Sprinter не впорався з керуванням на заокругленій ділянці дороги. Виїхавши на праве узбіччя, він здійснив наїзд на 38-річного місцевого мешканця.

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Від отриманих травм чоловік загинув на місці події. Свідком трагедії став 17-річний син потерпілого, який негайно повідомив про ДТП правоохоронців.

Загиблий був діючим військовослужбовцем ЗСУ та на момент аварії перебував у відпустці за станом здоров’я.

За результатами огляду на стан сп’яніння вміст алкоголю в організмі водія майже втричі перевищував допустиму норму. Його затримали. Зловмисникові загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

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