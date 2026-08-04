ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Львів
Кількість переглядів
201
Час на прочитання
1 хв

На очах у 17-річного сина: на Львівщині п’яний водій Mercedes на смерть збив військового у відпустці

П’яний водій Mercedes збив військовослужбовця на очах у його сина.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Коментарі
П’яний за кермом позбавив життя воїна ЗСУ: деталі смертельної аварії у Золочівському районі

П’яний за кермом позбавив життя воїна ЗСУ: деталі смертельної аварії у Золочівському районі

На Львівщині 68-річний керманич Mercedes-Benz Sprinter п’яним виїхав на узбіччя та збив 38-річного пішохода. Загиблий був діючим військовослужбовцем ЗСУ, який перебував у відпустці. Трагедія сталася на очах у його 17-річного сина.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі та Головному управлінні Нацполіції у Львівській області.

Трагічний інцидент стався сьогодні, 4 серпня, близько 13:00 у селі Суховоля Золочівського району. Там 68-річний водій автомобіля Mercedes-Benz Sprinter не впорався з керуванням на заокругленій ділянці дороги. Виїхавши на праве узбіччя, він здійснив наїзд на 38-річного місцевого мешканця.

Від отриманих травм чоловік загинув на місці події. Свідком трагедії став 17-річний син потерпілого, який негайно повідомив про ДТП правоохоронців.

Загиблий був діючим військовослужбовцем ЗСУ та на момент аварії перебував у відпустці за станом здоров’я.

За результатами огляду на стан сп’яніння вміст алкоголю в організмі водія майже втричі перевищував допустиму норму. Його затримали. Зловмисникові загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Раніше повідомлялося, що на Рівненщині військовий на смерть збив 25-річного хлопця, рідний брат якого загинув на фронті.

Також ми писали, що прокурор на смерть збив дитину військового на Львівщині.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
201
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie