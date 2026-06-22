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- Львов
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Экскомандиру 103-й бригады ТРО объявили подозрение: в чем его обвиняют и почему за него вступилась власть
Экс-командира Львовской ТРО обвиняют в незаконных начислениях подчиненным, а руководство области просит взять его на поруки.
Бывшему командиру 103-й бригады территориальной обороны Вооруженных Сил Украины Валерию Курко 22 июня объявили подозрение.
Об этом сообщил начальник Львовской областной администрации Максим Козицкий, а также Львовская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.
Полковник Курка обвиняется в начислении почти 80 млн грн боевых выплат без законных оснований.
По данным следствия, с апреля 2023 года по январь 2024 года он ненадлежаще исполнял служебные обязанности при начислении военнослужащим «боевых выплат» в размере 100 тыс. грн.
«Установлено, что бывший командир подписывал приказы о начислении такого вознаграждения военнослужащим, которые в соответствующие периоды не имели правовых оснований для его получения. Имея информацию о фактическом привлечении личного состава к выполнению боевых задач и возможность проверить основания для выплат, должностное лицо не обеспечило надлежащего контроля и издало соответствующие приказы», — рассказали в прокуратуре.
В комментарии ZAXID.NET адвокат Андрей Мартынюк подтвердил, что офицера действительно подозревают в ненадлежащей выплате подчиненным «боевым» 100 тысяч.
Адвокат назвал такое обвинение «надуманным».
По информации издания, Галицкий районный суд Львова отклонил ходатайство прокуроров об избрании Валерию Курко меры пресечения в виде содержания под стражей и определил ему размер залога в 66,5 тыс. грн.
Глава ОВА Козицкий встал на защиту Курка
«Не могу остаться в стороне от этой ситуации. Валерий Курко — человек, который фактически с нуля создал 103 бригаду и взял на себя ответственность за ее формирование в один из самых сложных моментов для нашего государства», — говорит председатель ОВА.
По словам Козицкого, Курко вместе с личным составом бригады выполнял боевые задания в самых горячих точках фронта.
«За это время и он, и его бойцы неоднократно доказали свою преданность Украине и военной присяге. Именно поэтому считаю, что во время полномасштабной войны такие преследования недопустимы. Мое несомненное уважение к каждому бойцу и Валерию Курко», — подчеркнул он.
Поэтому Козицкий обратился в суд о готовности взять на поруки подозреваемого офицера.
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