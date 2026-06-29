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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Львів
Кількість переглядів
6162
Час на прочитання
3 хв

Львів накрила потужна негода: у місті падають дерева та злітають дахи будівель (фото)

У Львові різко погіршилася погода: злива та шквальний вітер спричинили масштабні руйнування. Місто частково паралізоване через падіння дерев і зупинення транспорту.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
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Негода у Львові 29 червня

Негода у Львові 29 червня

Доповнено додатковими матеріалами

Поки більшість областей України сьогодні потерпає від спеки, у Львові різко задощило. За секунду Львів накрила сильна злива. Тепер у місті вирує негода. Унаслідок сильних поривів вітру знесло частину даху у Шевченківській адміністрації. Вже відомо про пошкоджені автівки.

Про це повідомляють місцеві моніторингові канали та Львівська міська рада.

У Львові вирує негода: вітер зриває дахи і пошкоджує автівки

Львів опинився в епіцентрі сильної негоди, яка вже спричинила серйозні руйнування та паралізувала рух громадського транспорту в кількох районах міста. Через шквальний вітер та зливу зафіксовано численні випадки падіння дерев, пошкодження інфраструктури та підтоплення.

У Львівській міській раді повідомили, що через сильні пориви вітру зірвало дах будівлі Шевченківської районної адміністрації. Він упав на припарковані поруч автівки. Окрім цього, на поверхах адмінбудівлі вибило вікна.

У місті масово падають дерева. Зокрема, повалені дерева перекрили вулиці Коперника та Єфремова. Біля парку Франка дерево впало просто на тролейбус, а поблизу церкви Святого Юра падіння великої гілки призвело до пошкодження контактної мережі.

Через масштабні пошкодження інфраструктури у Львові тимчасово припинено рух трамвайних маршрутів №1, 2, 3, 4, 8 та 9. Обриви дротів зафіксовано на вулиці Соломії Крушельницької, на кільці Чорновола-Липинського, на перехресті Степана Бандери-Коперника, а також поблизу зупинки «Соборна» на вулиці Івана Франка.

На вулиці Липинського комунальники були змушені тимчасово відключити напругу. На перехресті Варшавська-Тунельна внаслідок поривів вітру впав світлофор.

Міська влада закликає львів’ян бути максимально обачними та оперативно повідомляти про всі надзвичайні події на гарячу лінію 15-80. Комунальні служби вже розпочали ліквідацію наслідків негоди у місцях, де це дозволяють безпекові умови.

Рух електротранспорту обіцяють відновити одразу після розчищення доріг та ремонту контактної мережі.

Станом на 17:00 у Львові комунальники розпочали відновлювальні роботи. Про це повідомляє міський голова Львова Андрій Садовий. Станом на зараз у Львові зафіксовано 30 повалених дерев та 3 великі гілки. Найбільше постраждав Галицький район — там упали 9 дерев.

У Шевченківському районі повалено 7 дерев та пошкоджено будівлю районної адміністрації, 7 автівок.

Спека повернеться з новою силою: прогноз на понеділок

Нагадаємо, перший робочий день тижня, 29 червня, принесе в Україну аномальну спеку без істотних опадів, з невеликою хмарністю та слабким вітром. За даними синоптикині Наталії Діденко та Укргідрометцентру, найспекотніше буде в західних областях та на Правобережжі, де стовпчики термометрів сягнуть +33 +38 °C, що може призвести до температурних рекордів.

Лише ввечері на Закарпатті, Волині та Сумщині можливі локальні грозові дощі.

На решті території країни вдень прогнозують +29°…+34°C, а найпомірніші температури очікуються на сході — від +25°…+27°C до +29°…+30°C. Нічна температура в більшості регіонів коливатиметься в межах +18°…+23°C, тоді як на сході буде прохолодніше — від +14°…+19°C.

У Києві та області також утримається спекотна й суха погода з мінливим вітром 3–8 м/с. У столиці вночі очікується +21°…+23°C, а вдень повітря прогріється до +32°…+34°C. По Київській області нічна температура становитиме +18°…+23°C, а денна — в межах +30°…+34°C.

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